O pălărie a împăratului Napoleon I, veche de 200 de ani şi redescoperită recent, va fi expusă în Franţa

Napoleon I Bonaparte, împărat al Franţei (1804-1814; 1815) s-a născut la 15 august 1769, la Ajaccio, în Insula Corsica. Sursa foto: Getty Images

O pălărie a împăratului Napoleon I, pe care acesta a luat-o cu el în ultimul său exil pe insula Sfânta Elena, recent autentificată şi restaurată după ce a rămas multă vreme în uitare, va fi expusă începând cu 6 iunie într-un muzeu francez, informează AFP, conform Agerpres.

Acest bicorn (pălărie cu două colţuri) din fetru negru, prezentată joi în avanpremieră în faţa reprezentanţilor presei, va fi piesa centrală a unei expoziţii a Muzeului Condé din Castelul Chantilly, dedicată colecţiilor Carolinei Murat, sora împăratului şi regină a Napolelui (1808-1815), programată până pe 4 octombrie.

Este un obiect "absolut excepţional", deoarece este "una dintre cele patru pălării" pe care Napoleon Bonaparte le-a luat cu el în ultimul său exil pe insula Sfânta Elena, din Oceanul Atlantic de Sud, subliniază Jean-Guillaume Parich, responsabilul colecţiilor dedicate Revoluţiei Franceze şi Imperiului Francez la Muzeul Armatei din Paris.

În testamentul său, redactat cu puţin timp înainte de moartea sa, în 1821, împăratul detronat îi lăsase moştenire fiului său, regele Romei, supranumit "Puiul de vultur", câteva suveniruri imperiale, printre care două dintre ultimele sale pălării. Însă acesta nu le-a primit niciodată, murind prematur în 1832.

Moştenirea imperială, din care face parte şi această pălărie adusă de pe insula Sfânta Elena, a fost atribuită în 1836 Carolinei Murat. Pălăria a ajuns în cele din urmă în colecţiile Muzeului Condé în 1904.

Însă pălăria a fost repede plasată în depozite şi "a căzut în uitarea istoriei", trecând chiar "neobservată de toţi specialiştii", a explicat Mathieu Deldicque, directorul Muzeului Condé.

Abia în 2025, în cadrul pregătirii expoziţiei dedicate Carolinei Murat, Jean-Guillaume Parich, care a efectuat o cercetare arhivistică aprofundată asupra acestei pălării, a reuşit să reconstituie parcursul pălăriei şi să îi confirme autenticitatea.

Realizată din fetru din păr de castor de către pălărierul Poupard, furnizorul oficial al lui Napoleon, această pălărie prezintă toate caracteristicile pălăriilor imperiale autentice: proporţii specifice, o mică cocardă tricoloră, bordură din mătase neagră şi căptuşeală din tafta de mătase, a subliniat Jean-Guillaume Parich.

În cei aproximativ 15 ani petrecuţi la putere, Napoleon Bonaparte ar fi comandat "între 60 şi 80" de astfel de pălării bicorn ample, care îi marcau "silueta" pe câmpul de luptă şi care au devenit rapid "piese istorice cu o mare forţă simbolică", a adăugat acelaşi specialist francez.

"Aproximativ cincisprezece" pălării ale împăratului Napoleon I "perfect autentice şi cu istoric stabilit" mai există în zilele noastre, majoritatea aparţinând muzeelor, a precizat el.

Obiectele de suvenir napoleoniene se vând la preţuri exorbitante atunci când sunt scoase la licitaţie. În 2023, la Fontainebleau, o altă pălărie bicorn a împăratului Napoleon I a fost adjudecată la licitaţie cu o sumă de peste 1,9 milioane de euro, un record mondial.