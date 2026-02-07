Antena 3 CNN Externe O parte din spaţiul aerian al Poloniei s-a închis pentru "activităţi militare neplanificate"

O parte din spaţiul aerian al Poloniei s-a închis pentru "activităţi militare neplanificate"

Spaţiul aerian al aeroporturilor Lublin şi Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis sâmbătă dimineaţa din cauza unor "activităţi militare neplanificate" legate de securitatea statului polonez, a comunicat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din SUA într-un mesaj către aviatori pe pagina sa de internet.

Site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24 a informat pe platforma X că măsura implică activităţi în zonă ale unor aeronave ale NATO, scrie Agerpres, care citează Reuters.

După câteva ore, comandamentul operaţional al forţelor poloneze a anunţat că operaţiunile aeriene au fost legate de atacurile ruseşti asupra Ucrainei şi că între timp s-au încheiat, fără ca spaţiul aerian al Poloniei să fi fost încălcat.

Cele două aeroporturi menţionate şi-au mai suspendat activităţile luna trecută, pentru operaţiuni de rutină, nu pentru ameninţări în spaţiul aerian polonez, reaminteşte Reuters.  

