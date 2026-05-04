O "ploaie neagră” a căzut pe litoralul Mării Negre, în Rusia, după un atac la o rafinărie. Putin, acuzat că ascunde dezastrul ecologic

Atacurile au provocat probleme suplimentare pentru Putin, într-un moment în care acesta se confruntă deja cu o nemulțumire crescândă în rândul rușilor. Sursă colaj foto: Hepta

Ucraina intensifică atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești, lovind o rafinărie cheie de la Marea Neagră de patru ori în două săptămâni și declanșând un incendiu de câteva zile, despre care ecologiștii spun că reprezintă unul dintre cele mai grave dezastre ecologice ale țării de la căderea Uniunii Sovietice, potrivit The Washington Post.

O dâră de fum negru s-a ridicat din nou vineri deasupra orașului rusesc Tuapse de la Marea Neagră, după ce Ucraina a atacat rafinăria și terminalul petrolier peste noapte, al patrulea dintr-o serie de atacuri care au provocat, de asemenea, picături uleioase de „ploaie neagră” asupra locuitorilor și au contaminat peste 48 de kilometri de coastă pe măsură ce o pată de petrol s-a răspândit.

Pompierii s-au luptat zile întregi pentru a stinge incendii majore la rafinărie și instalațiile de depozitare de la primul atac, pe 16 aprilie, doar pentru a vedea incendiile reaprinse de atacuri repetate cu drone.

Atacurile ucrainene, care au provocat și incendii săptămâna trecută la o rafinărie și o stație de pompare a petrolului din Perm, lângă Ural, demonstrează raza de acțiune tot mai mare a Ucrainei - la mii de kilometri în teritoriul rus - și capacitatea tot mai mare de a evita apărarea aeriană rusească.

Atacurile au provocat probleme suplimentare pentru președintele rus Vladimir Putin, într-un moment în care acesta se confruntă deja cu o nemulțumire crescândă față de eșecul său de a pune capăt războiului din Ucraina, cu înrăutățirea economiei ruse și cu încercările nereușite de a impune restricții privind accesul la internet. O dronă ucraineană a ajuns luni și mai departe în capitală, lovind o clădire rezidențială înaltă din Moscova, la aproximativ 5 kilometri de Kremlin.

Locuitorii din Tuapse au protestat împotriva eforturilor guvernului de a minimiza impactul atacurilor, care au fost puțin mediatizate în mass-media federală rusă. Aceștia s-au plâns de un răspuns inadecvat din partea autorităților, de un sentiment crescând de abandon și epuizare, precum și de teama că amploarea dezastrului este mușamalizată, inclusiv prin restricțiile tot mai mari impuse de stat privind accesul la internet.

Proteste în orașul vizat de atacurile cu drone

Putin a recunoscut atacurile pentru prima dată săptămâna trecută, în urma unui al treilea atac al dronelor ucrainene, care a declanșat un incendiu care a făcut ravagii timp de încă două zile, dar a spus că „nu par să existe amenințări serioase; oamenii de la fața locului se confruntă cu provocările cu care se confruntă”.

„Este pur și simplu insuportabil să mai asculți asta. Aceleași declarații de rutină din nou - dar unde este vreo implicare reală?”, a întrebat o locuitoare din Tuapse, Alina Orlova, într-o postare pe rețelele de socializare despre comentariile lui Putin. „De ce nu vine el însuși aici, nu se uită la oameni în ochi, nu-i susține personal? El continuă să vorbească despre unitate, dar în realitate sunt doar vorbe. Trăim în fum, cu frică și anxietate pentru sănătatea și viitorul copiilor noștri.”

Analiștii au spus că diminuarea impactului atacurilor Ucrainei de către Putin a fost tipică unui sistem în care oficialii îl protejează din ce în ce mai mult pe președinte de veștile proaste, temându-se să-i spună adevărul, și în care a devenit imposibil pentru președinte să recunoască daunele cauzate țării sale de invazia Ucrainei, care se află acum în al cincilea an.

Putin „are o viziune foarte distorsionată asupra a ceea ce se întâmplă. A spus că totul este în regulă în Tuapse. Dar este o catastrofă absolută”, a spus Andrei Kolesnikov, un analist politic cu sediul la Moscova. „A pierdut complet o înțelegere adecvată a evenimentelor... Dacă așa privești realitatea, nu este posibil să construiești o politică care să poată face față crizelor.”

Alții au spus că Putin nu își va asuma niciodată responsabilitatea pentru costurile teribile ale războiului.

„Practic, ne aflăm într-o situație în care o persoană care este responsabilă pentru declanșarea unui război cu Ucraina și tot haosul, cu sute de mii de morți - nu cred că va spune sau va accepta vreodată că există probleme mari din cauza asta”, a spus Vladimir Slivyak, șeful grupului rus de protecție a mediului Ecodefense. „Nu contează cât de evident este. Nu va spune asta.”

Autoritățile locale au închis școlile, au anulat evenimentele legate de sărbătorile legale anuale din luna mai și au cerut locuitorilor să nu mai bea apă de la robinet și să stea în case cu ferestrele închise. Ecologiștii au declarat că administrația locală ar fi trebuit să ordone o evacuare completă a orașului Tuapse pentru a proteja cetățenii de efectele toxice ale incendiilor devastatoare, despre care spun că eliberează în aer compuși cancerigeni, inclusiv benzen, care poate provoca leucemie.

În schimb, în urma celui de-al treilea atac, oficialii au ordonat doar locuitorilor care locuiesc pe câteva străzi cele mai apropiate de rafinărie să evacueze la o școală din apropiere, de teama că incendiile s-ar putea răspândi la casele lor.

Locuitorii și ecologiștii au raportat, de asemenea, un dezastru ecologic tot mai mare pe coasta Mării Negre, pe măsură ce o maree neagră se răspândește, lăsând în urmă pești și delfini morți.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești în ultimele luni, după ce a făcut îmbunătățiri substanțiale la numărul de drone cu rază lungă de acțiune pe care le poate produce în masă, potrivit lui Michael Kofman, cercetător senior în cadrul programului Rusia și Eurasia de la Carnegie Endowment for International Peace, care monitorizează îndeaproape evoluțiile din timpul războiului din Ucraina și Rusia.

În ciuda costurilor tot mai mari, veniturile din exportul de petrol rusesc au continuat să crească din cauza prețurilor împinse spre noi recorduri de războiul din Iran - ajungând la 19 miliarde de dolari în martie, față de 9,8 miliarde de dolari în februarie.