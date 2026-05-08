O posibilă deversare de petrol a fost observată pe imagini din satelit în apropierea centrului de export iranian de pe Insula Kharg

Imagine din satelit cu Insula Kharg, Iran. Sursa foto: Getty Images

O posibilă deversare de petrol a fost observată pe imagini din satelit în apropierea de Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului, transmite Reuters. Pata de petrol se întinde pe zeci de kilometri pătrați în apropierea cunoscutei insule, iar fotografiile au fost realizate săptămâna aceasta, inclusiv vineri.

Probabila deversare, care apare în imagini sub forma unei pete gri și albe, acoperea apele din vestul insulei de 8 kilometri lungime, potrivit imaginilor realizate în perioada 6 - 8 mai de sateliții Sentinel-1, Sentinel-2 și Sentinel-3 din Programul Copernicus.

"Pata pare, din punct de vedere vizual, compatibilă cu petrolul", a declarat Leon Moreland, cercetător la Conflict and Environment Observatory, care a estimat că aceasta acoperă o suprafață de aproximativ 45 de kilometri pătrați, au mai scris jurnaliştii de la Reuters.

Louis Goddard, cofondator al firmei de consultanță Data Desk, specializată în climă și materii prime, a fost de acord că imaginile indică, probabil, o pată de petrol, despre care a spus că ar putea fi cea mai mare produsă de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, început în urmă cu 70 de zile.

Cauza posibilei deversări și punctul de origine sunt, în prezent, necunoscute, a adăugat cercetătorul Leon Moreland, precizând că imaginile din 8 mai nu au arătat nicio dovadă a altor scurgeri active.

Kharg Island, unde forțele americane au anunțat anterior că au distrus ținte militare în timpul războiului, reprezintă punctul de tranzit pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, mare parte dintre acestea fiind destinate Chinei.

Marina militară a Statelor Unite a blocat porturile Iranului în încercarea de a împiedica petrolierele Teheranului să intre și să iasă din acestea, în timp ce forțele americane și iraniene s-au confruntat în Golful Persic.

Războiul a blocat, de asemenea, sute de nave în Golf și a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării mondiale cu țiței, afectând totodată livrările globale de produse petroliere și gaze naturale lichefiate.