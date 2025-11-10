O profesoară de matematică de 34 de ani a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu un elev minor

1 minut de citit Publicat la 21:12 10 Noi 2025 Modificat la 21:12 10 Noi 2025

O profesoară de matematică din statul american Illinois a fost arestată după ce s-a aflat că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu unul dintre elevii săi minori, a relatat The New York Post. Potrivit procurorilor, femeia de 34 de ani l-ar fi primit acasă la ea pe adolescent şi ar fi petrecut mai multe nopţi împreună.

Jessica Bergmann, profesoară de matemarică şi antrenoare de fotbal la Școala Gimnazială Washington din Aurora, Illinois, a fost arestată după ce poliţiştii au primit luna trecută un pont de la vecinii ei. Aceştia le-au povestit agenţilor că un băiat, acum în vârstă de 17 ani, era văzut frecvent vizitând casa profesoarei, conform documentelor judiciare obținute de Daily Herald.

Elevul „mergea frecvent la casa lui Bergmann, rămânând ocazional peste noapte, unde cei doi întrețineau relații sexuale”, au transmis oficiali din cadrul Biroului Procurorului din comitatul DuPage.

În vârstă de 34 de ani, Jessica Bergmann îl cunoștea pe băiat încă din școala generală, când acesta juca în echipa ei de fotbal, potrivit sursei citate.

Profesoara și elevul au început să comunice prin mesaje și apeluri telefonice în al doilea an de liceu al băiatului, când „la un moment dat, relația dintre cei doi a devenit sexuală”, a mai precizat Biroul Procurorului din comitatul DuPage.

Jessica Bergmann a fost reținută vineri și acuzată de agresiune sexuală. Procurorii au cerut ca profesoara de matematică să fie menținută în arest, dar un judecător a eliberat-o sub condiția să nu ia legătura cu victima sau cu orice persoană sub 18 ani, au mai scris jurnaliştii de la Daily Herald.

„Un profesor care profită de un elev, așa cum se presupune în acest caz, nu doar că încalcă legea, ci și încalcă încrederea acordată de comunitate, de școală și de familia victimei”, a declarat procurorul comitatului DuPage, Robert Berlin.

Următorul proces în cazul profesoarei Jessica Bergmann a fost programat luna viitoare, mai exact pe 1 decembrie.