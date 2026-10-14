O stație Starlink a fost incendiată în Bulgaria, după incidentul din Polonia, de care e suspectată Rusia. Ce spune premierul Radev

2 minute de citit Publicat la 17:35 14 Oct 2026 Modificat la 17:35 14 Oct 2026

Suspecți arestați de poliția germană după incendiul la stația Starlink din Polonia. (foto, stânga). Premierul bulgar Rumen Radev (foto, dreapta) spune că în țara sa situația e "sub control". Foto: Profimedia Images / Getty Images

O stație din Bulgaria a serviciului de internet prin satelit Starlink a fost incendiată, a confirmat premierul Rumen Radev, miercuri, într-o declarație făcută în Parlamentul de la Sofia, după cum relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Incendiul fusese deja făcut public de către alianţa de opoziţie pro-occidentală Bulgaria Democratică (DB). De asemenea, un deputat al opoziţiei a detaliat că au fost incendiate mai multe antene de telecomunicaţii legate de reţeaua Starlink.

"Ancheta este extrem de intensă. Lucrăm cu serviciile partenere pentru a duce la bun sfârşit această operaţiune", a precizat premierul Radev. El a dat asigurări că situaţia este "sub control". Premierul nu a detaliat circumstanţele exacte ale incidentului, invocând riscul de a compromite ancheta.

La rândul său, Parchetul bulgar confirmat pentru AFP că o anchetă este în curs, fără ca vreo persoană să fi fost pusă oficial sub acuzare în acest stadiu.

Ministrul de Interne de la Sofia, Ivan Demerdjiev, a anunţat întărirea măsurilor de securitate în jurul unor instalaţii similare.

Un deputat bulgar denunță un sabotaj la o stație Starlink

Deputatul Ivailo Mircev anunţase luni, pe Facebook, un "sabotaj" pus în scenă de doi bărbaţi mascaţi la o "instalaţie secretă de lângă Sofia". Potrivit deputatului, "11 (din cele 17) antene de comunicaţii cu Starlink au fost incendiate deliberat".

Reţeaua de sateliţi reprezintă o componentă strategică importantă a apărării Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

Antenele asigurau conexiunea principală cu SpaceX şi au fost utilizate de forțele Kievului, a comunicat alianţa de opoziţie pro-occidentală DB. Opoziția politică bulgară suspectează Rusia de implicare în incident.

O stație Starlink a fost incendiată în Polonia, luna trecută

Pe 23 septembrie, un incendiu a izbucnit la o facilitate Starlink situată la sud de Varşovia. Guvernul polonez suspectează, la rândul lui, că serviciile de informaţii ruse ar fi responsabile în acest caz.

Poliția germană a arestat patru persoane în cadrul anchetei privind incendierea staţiei de lângă Varșovia, după cum a relatat marți postul de radio polonez RMF FM.

Bulgaria, stat membru al UE şi situat pe flancul estic al NATO, este condusă de un guvern care încearcă un compromis între angajamentul său euro-atlantic și o abordare mai permisivă faţă de Moscova.

De săptămâna trecută, țara se află sub presiune, după o serie de lovituri asupra unor nave în apropierea coastelor sale din Marea Neagră, în spatele cărora a inicat oficial, marţi, că s-ar afla Rusia.

Terminalele Starlink permit obţinerea unei conexiuni la internet de mare viteză chiar şi în zone izolate.

Elon Musk, proprietarul companiei, s-a arătat în repetate rânduri foarte critic faţă de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, deşi a permis Kievului să utilizeze această tehnologie.

Un consilier al lui Zelenski a spus că Starlink şi-a restrâns operaţiunile în noaptea de marţi spre miercuri.