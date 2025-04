O tânără de 29 de ani a murit sufocată în timpul unei şedinţe de crioterapie, într-o sală de fitness din Paris

Oficialii din cadrul Parchetului din Paris au anunțat că poliția și inspectorii de muncă investighează cauza decesului angajatei de 29 de ani, dar şi rănirea clientei, în vârstă de 34 de ani – imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Este anchetă la o sală de fitness din Paris, după ce o angajată de 29 de ani s-a sufocat în timpul unei şedinţe de crioterapie şi a murit. Alături de aceasta se afla în stare gravă o femeie, în vârstă de 34 de ani, care a fost transportată de urgenţă la spital. Pe mâinile medicilor au ajuns alte trei persoane care au încercat să le resusciteze pe cele două tinere. Tragedia i-a şocat pe angajaţii sălii de sport, dar şi pe clienţii acesteia.

Femeia decedată, care este angajata sălii de fitness din Paris, s-a prăbușit după o scurgere de azot dintr-o cameră frigorifică care fusese reparată mai devreme în acea zi, conform unor surse apropiate anchetei, au relatat jurnaliştii de la The Guardian. Gazul, care este incolor și inodor, se foloseşte ca să creeze o atmosferă cu temperaturi extrem de scăzute sub zero grade.

În vârstă de 29 de ani, angajata sălii de sport şi cealaltă tânără, care are 34 de ani, se aflau în stop cardio-respirator în momentul în care medicii au sosit la adresa sălii On Air, aflată în estul Parisului. Acest lucru s-a întâmplat cu puţin timp înainte de ora locală 18:30, a mai precizat o sursă din poliţie. În plus, 150 de persoane au fost evacuate din clădire.

Conform publicaţiei britanice, înainte să ajungă doctorii, femeile au fost resuscitate de trei persoane. Acestea din urmă au avut şi ele nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital împreună cu tânăra de 34 de ani.

Reprezentanţi din cadrul Parchetului din Paris au declarat că poliția și inspectorii de muncă investighează cauza decesului angajatei de 29 de ani şi rănirea unei femei, în vârstă de 34 de ani.

"Se va efectua o autopsie și o analiză toxicologică pentru a determina cauza exactă a decesului", a declarat un purtător de cuvânt, potrivit The Guardian.

Tragedia din Franţa vine la zece ani după un caz terifiant petrecut în statul american Nevada. În 2015, o femeie de 24 de ani a murit înghețată într-o cameră de crioterapie dintr-un spa din Las Vegas. Ea intrase după terminarea programului de lucru și a fost descoperită abia a doua zi de un coleg.

În 2018, Asociația Europeană a Gazelor Industriale, o organizație pentru siguranță, a avertizat asupra pericolului utilizării azotului lichid și gazos în crioterapie, inclusiv riscul de "scădere a oxigenului și asfixiere potențială". Oficialii organizaţiei au recomandat ca utilizatorii să fie monitorizați cu atenție.

Ce este crioterapia

Crioterapia reprezintă o metodă non-invazivă de tratament folosită în mod frecvent în medicina sportivă, dermatologie, oncologie, dar şi în estetică. Ea presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute pentru o perioadă scurtă de timp. Această expunere poate fi localizată în anumite zone sau aplicată întregului corp.

În cazul unei şedinţe de crioterapie a întregului corp, clienta sau clientul intră într-o cameră de crioterapie sau criosaună. Camera este răcită cu ajutorul azotului lichid sau al aerului rece refrigerat, atingând temperaturi cuprinse între -129°C și -184°C. Persoana rămâne în cameră timp de 2 până la 4 minute, timp în care se poate mișca sau roti pentru a asigura o expunere uniformă la frig.

Pe de altă parte, crioterapia locală se face cu ajutorul unui dispozitiv portabil sau un aplicator, care livrează aer rece sau azot lichid în zona vizată. Specialiştii susţin că temperatura poate ajunge la -31°C până la -40°C. Aplicarea durează între 5 și 10 minute, în funcție de zona de tratament și de starea de sănătate.

Folosirea acestei terapii este tot mai răspândită în rândul sportivilor de elită, dar și al membrilor echipelor sportive, iar crioterapia corporală totală a devenit o tendință în domeniul wellness.

Reprezentanţii Clinicii Mayo din Londra au spus că cercetările privind beneficiile crioterapiei sunt "încă la început" și sugerează că o pungă cu gheață aplicată pe o articulație umflată sau un mușchi dureros, ori o baie într-un lac rece, pot avea efecte similare.