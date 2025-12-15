O tânără i-a cerut logodnicului ei o nuntă de 35.000 de dolari. La scurt timp însă, el a anulat tot după ce a aflat ce făcuse ea

În final, bărbatul a decis să renunţe şi la relaţia pe care o avea cu cea căreia îi oferise inelul de logodnă.*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Povestea de iubire a unui cuplu s-a încheiat la scurt timp după ce a fost programată o întâlnire cu un organizator de nunţi. Şi asta pentru că bărbatul a aflat că logodnica lui avea așteptări costisitoare, iar părerile despre priorități și obligații familiale erau foarte diferite, a relatat People. "Totul ar costa aproximativ 35.000 de dolari și, personal, cred că este ridicol să cheltuiești această sumă pe o nuntă", a spus acesta. Ulterior, în timpul unor discuţii cu partenera lui, a făcut descoperiri care l-au determinat să anuleze tot.

În vârstă de 35 de ani, un bărbat a povestit pe o cunoscută reţea socială că a decis să nu mai facă nunta cu logodnica lui, după ce şi-a dat seama că aveau păreri foarte diferite despre bani, priorități și obligații familiale, potrivit sursei citate. El deține o casă achitată integral și a mărturisit că se descurcă bine din salariul pe care îl are ca vânzător.

Toate întrebările legate de finanțe și de compatibilitate au început la scurt timp după ce ei au avut o primă discuţie cu un organizator de nunţi. După ce a aflat că logodnica lui îşi doreşte o ceremonie de nuntă de aproape 35.000 de dolari, el s-a întrebat dacă valorile lor sunt suficient de aliniate pentru a construi un viitor împreună.

"Eu sunt un tip simplu și trăiesc foarte frugal. La final, totul ar costa aproximativ 35.000 de dolari și, personal, cred că este ridicol să cheltuiești această sumă pe o nuntă", a spus bărbatul care a subliniat că a fost întotdeauna conștient de economisirea banilor și planificarea lor din timp.

După întâlnirea cu organizatorul de nunţi, el a avut o conversaţie serioasă cu femeia iubită şi a fost uimit să afle că ea nu avea economii și trebuia să restituie o sumă semnificativă pe un card de credit, unde făcea doar plăți minime.

El a comparat această abordare cu propria lui abordare, explicând că economiile sale erau menite să ofere siguranță și independență.

"Eu le am astfel încât să îmi pot da demisia oricând și să îmi pot menține stilul de viață timp de cel puțin şase luni, fără a schimba nimic", a mai spus bărbatul, conform People.

Potrivit declaraţiilor lui, logodnica a încercat să-l convingă că suma cheltuită pentru nuntă nu îl va afecta. Însă, situația a escaladat când tânăra a aflat că el îl ajuta pe fratele lui acoperind o plată lunară la ipotecă de 1.700 de dolari. După această descoperire, femeia i-a cerut să nu îi mai dea bani celui care ar fi trebuit să-i devină cumnat.

"Fratele meu a plătit majoritatea taxelor mele de colegiu și, recent, a intrat într-o mulțime de datorii pentru că fiica lui a avut o operație serioasă", a explicat el.

După ce a reflectat îndelung la situaţia în care se afla, bărbatul a decis să se despartă de cea alături de care a crezut că va putea trăi până la sfârşitul vieţii.

"Între costul exorbitant al nunții și faptul că mi-am cerut să nu-l ajut pe fratele meu, eu și ea nu eram compatibili. Eu simt că este extrem de importantă compatibilitatea financiară", a mai spus acesta într-o postare făcută pe o platformă, unde a primit susţinerea multor internauţi.