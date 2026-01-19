O țară europeană își avertizează locuitorii: în caz de război, proprietățile civile vor putea fi confiscate de armata națională

Stat de frontieră cu Rusia, considerat „ochii și urechile” NATO în Marele Nord, Norvegia ia măsuri, la fel ca restul Europei, de consolidare a apărării sale. Mii de proprietari de clădiri, ambarcațiuni, imobile și utilaje vor primi luni o scrisoare din partea armatei norvegiene prin care sunt informați că bunurile lor ar putea fi rechiziționate (n.r. confiscate) în cazul unui război, potrivit Le Figaro.

„Rechizițiile trebuie să permită forțelor armate, în situație de război, să aibă acces la resursele necesare apărării țării”, explică armata într-un comunicat.

Pentru anul 2026, aproximativ 13.500 de rechiziții „pregătitoare” vor fi emise.

Acestea nu vor avea nicio consecință practică în timp de pace și au scopul de a-i informa pe proprietari că bunurile lor ar putea fi utilizate, dacă va fi necesar și în cazul unui conflict, de către forțele armate, precizează comunicatul.

Solicitarea din partea statului este valabilă doar un an. Astfel, aproximativ două treimi dintre scrisorile trimise în 2026 reprezintă reînnoiri ale celor din anii anteriori.

„Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă față crizelor de securitate”

„Importanța pregătirii pentru crize și pentru război a crescut considerabil în ultimii ani. Norvegia se află în cea mai gravă situație de securitate de la Al Doilea Război Mondial. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă față crizelor de securitate și, în cel mai rău caz, războiului. Am început o consolidare masivă a pregătirii militare și civile”, a declarat șeful Organizației logistice a forțelor armate (FLO), generalul-maior Anders Jernberg.

Scrisorile trimise proprietarilor „întăresc nivelul de pregătire și reduc incertitudinea privind repartizarea resurselor în caz de criză sau război”, a adăugat acesta.

Țara are o frontieră maritimă și 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.