O țară NATO din apropiere de România anunță o mișcare de natură să o arunce în război cu Turcia. Miza este teritorială

2 minute de citit Publicat la 18:06 16 Ian 2026 Modificat la 18:27 16 Ian 2026

Fregate ale Marinei militare a Turciei. Parlamentul de la Ankara a amenințat Grecia cu războiul dacă își extinde unilateral apele teritoriale în Marea Egee. Foto: Hepta

Grecia are în vedere extinderea apelor sale teritoriale, inclusiv în Marea Egee, iar Turcia a amenințat această țară cu represalii militare în cazul în care va face un astfel de pas, scrie Agerpres, care citează presa internațională.

Intenția guvernului de la Atena de extinde apele teritoriale grecești a fost confirmată vineri de ministrul de Externe elen George Gerapetritis.

Membre NATO, dar rivale istoric, Grecia şi Turcia şi-au atenuat tensiunile în ultimii ani, dar rămân în dezacord cu privire la locul în care încep şi se termină platourile lor continentale în Marea Egee.

În legătură cu această zonă se crede că ar avea un potenţial energetic semnificativ şi implicaţii pentru survoluri şi spaţiul aerian.

Parlamentul Turciei declară "motiv de război" o eventuală extindere a apelor teritoriale grecești în Marea Egee

Grecia şi-a extins deja apele teritoriale în Marea Ionică de la şase la 12 mile marine, în urma acordurilor cu Italia, şi a semnat un acord de delimitare maritimă cu Egiptul în estul Mediteranei.

Însă până în prezent țara a evitat mişcări similare în Marea Egee, în contextul în care Ankara a obiectat vehement la perspectiva unor potențiale extinderi.

În 1995, parlamentul turc a declarat "casus belli" (motiv de război) situația în care Grecia îşi extinde unilateral apele teritoriale în Marea Egee dincolo de şase mile marine.

La rândul său, autoritățile de la Atena denunță poziția Ankarei, considerând-o drept o încălcare a dreptului maritim internaţional.

Ministrul de Externe: Va exista o extindere a apelor teritoriale grecești în Marea Egee

Răspunzând la interpelări parlamentare vineri, ministrul Gerapetritis a declarat că se are în vedere o extindere suplimentară.

"Astăzi, suveranitatea noastră în Marea Egee se întinde până la şase mile marine. Aşa cum a existat un acord cu Egiptul și aşa cum a existat un acord cu Italia, va exista şi o (nouă) extindere a apelor teritoriale", a reiterat el, fără să precizeze în mod exact cum ar urma să desfășoare procesul respectiv.

Ministerul turc de Externe nu a făcut imediat un comentariu cu privire la acest subiect.

În iulie 2025, Grecia a anunțat limitele a două parcuri marine planificate în Marea Ionică şi Marea Egee.

Parcul din Marea Egee, cu o suprafaţă de 9.500 de kilometri pătraţi, se va extinde iniţial în jurul insulelor Ciclade, la sud de Turcia, conform hărţilor prezentate de Atena.

Anunțul de anul trecut a stârnit obiecţii din partea oficialilor de la Ankara.

Însă Grecia afirmă că singura problemă pe care este dispusă să o discute cu Turcia este delimitarea zonelor maritime, inclusiv a platoului continental şi a zonei economice exclusive.