O vedetă Tiktok a fost arestată după ce s-a ascuns de Poliţie timp de un an

Starul TikTok, Harrison Sullivan, a fost arestat după ce Poliţia l-a căutat un an de zile. Ce acuzaţii i se aduc. Foto: Getty Images

Influencerul TikTok HSTikkyTokky, al cărui nume real este Harrison Sullivan, a fost arestat după ce a fugit de poliția din Anglia timp de aproape un an, în urma unor presupuse infracțiuni rutiere, informează BBC.

Tânărul de 24 de ani era căutat de Poliția din Surrey pentru că nu s-a prezentat în instanță după un accident petrecut în Virginia Water, Surrey, în martie 2024.

Poliția a lansat anterior un apel după ce șoferul unui supercar McLaren implicat într-un accident cu un alt vehicul a părăsit locul accidentului. Sullivan, care nu a participat la o înfățișare în instanță în noiembrie, a postat ulterior videoclipuri pe rețelele de socializare din Qatar.

O declarație a Poliției din Surrey, publicată luni, spunea: „Un bărbat în vârstă de 24 de ani din Hutton, Essex, a fost arestat vineri pentru că nu s-a prezentat la instanță pentru conducere periculoasă.”

Ce acuzaţii i se aduc

„A apărut sâmbătă la Curtea de Magistrați din Guildford și a fost reținut preventiv înainte de o nouă apariție în instanță la Curtea de Magistrați din Staines, marți.”

Instanța a confirmat că acuzațiile includ neoprirea după un accident, conducerea în timp ce se folosea un telefon mobil și conducerea fără asigurare de răspundere civilă.