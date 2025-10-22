O vedetă TikTok a fost înjunghiată în timpul unui jaf care a avut loc pe o autostradă. Medicii nu au reuşit să o salveze

O influenceriţă din Columbia, cu sute de mii de urmăritori pe social media, a fost înjunghiată în timpul unui jaf care a avut pe o autostradă. Iubitul vedetei TikTok a fost martor la scenele teribile şi, deşi, era în stare de şoc, el a fost cel care a transportat-o de urgenţă la spital, a relatat People. Din nefericire, medicii nu au reuşit să o salveze. Atacatorii sunt în libertate, iar poliţiştii fac eforturi ca să îi prindă.
În vârstă de 26 de ani, Estefanía Restrepo Valencia a murit după ce a suferit răni grave prin înjunghiere în timpul unui jaf, comis pe o autostradă din localitatea Caldas. Potrivit sursei citate, iubitul influenceriţei le-a povestit anchetatorilor că, vinerea trecută, ei ar fi fost abordați de două persoane care au încercat să le fure bunurile.
În urma altercaţiei care a izbucnit, vedeta TikTok a fost înjunghiată de mai multe ori în zona gâtului şi a unui braţ, au scris publicaţiile locale El Espectador, El Tiempo și El Colombiano. Estefanía Restrepo Valencia a murit la scurt timp după ce a fost adusă de urgență la Spitalul Las Vegas din Medellín în seara zilei de vineri, de către iubitul ei.
După ce medicii au declarat decesul influenceriţei, reprezentanţii din cadrul Poliției Metropolitane din Valea Aburrá au deschis o anchetă. Oamenii legii l-au interogat şi pe iubitul Estefaníei Restrepo Valencia şi analizează imaginile de supraveghere din zona în care a avut loc atacul.
Estefaníei Restrepo Valencia, cunoscută pe rețelele sociale sub numele de "La Ttraviesarp", a reuşit să strângă o comunitate impresionantă datorită videoclipurilor și live-urilor sale comice de pe Facebook şi TikTok.
Influenceriţa din Columbia a publicat ultima postare pe Facebook în dimineața zilei de 17 octombrie, cu doar câteva ore înainte de a fi înjunghiată în timpul jafului.