Obiectiv: 10.000 de rachete pentru a cuceri Taiwanul. Imagini din satelit arată o activitate „uriașă” la fabricile de rachete din China

3 minute de citit Publicat la 23:45 07 Noi 2025 Modificat la 23:46 07 Noi 2025

Imagine din satelit a unei baze militare chineze în timpul pregătirilor pentru parada militară din 3 septembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Noi imagini din satelit, obținute de CNN, arată că, din 2020 și până în prezent, China și-a extins „masiv” obiectivele industriale unde se produc rachete destinate armatei chineze. Scopul Beijingului este de a ajunge într-o postură din care să poată descuraja armata americană și a se impune astfel în fața dominației SUA din regiunea indo-pacifică. China și-a intensificat producția de rachete.

Înainte de războiul din Ucraina, militarii chinezi apreciau că armata Chinei avea nevoie de până la 10.000 de rachete pentru a putea înfrânge militar Taiwanul. Una din principalele lecții trase de Beijing, după aproape patru ani de conflict ucrainean, este că armata chineza va avea nevoie de mult mai multe rachete.

Pe teritoriul Chinei sunt, în acest moment, 136 de facilități (fabrici, uzine, centre de cercetare sau de testare etc.) direct legate de producția de arme destinate forțelor de rachete ale armatei chineze, care au în subordine inclusiv arsenalul nuclear al Beijingului. Imaginile satelitare arată o extindere a lucrărilor la peste 60% din aceste facilități, în ultimii 5 ani.

„Aceasta este China care se poziționează ca o putere superglobală. Suntem în faza inițială a unei noi curse a înarmărilor” a declarat William Alberque, fost oficial NATO în cadrul departamentului pentru controlul înarmărilor și nonproliferarea armelor nucleare.

CNN a identificate facilitățile de producție de rachete prin examinarea datelor publice referitoare la principalele două companii de stat din industria de apărare a Chinei și subsidiarele acestora și combinarea acestora cu analiza geospațială obținută cu ajutorul imaginilor din satelit.

Fostă bază industrială din China transformată în centru de testări pentru motoarele de rachetă. Sursa captură foto: CNN

Cu un efectiv de 2 milioane de militari activi, armata chineză este cea mai mare din lume, în acest moment.

În prezent, arsenalul nuclear al Chinei numără 600 de ogive nucleare. În schimb, Beijingul își mărește acest arsenal într-un ritm mai rapid decât orice altă națiune din lume.

În cât timp poate China să ajungă aproape la paritate cu SUA și China în privința rachetelor nucleare „active”

Astfel, din 2023, China a ajuns să producă în jur de 100 de ogive nucleare pe an, conform Institutului Internațional de Studii pentru Pace din Stockholm. Se estimează că Beijingul va dispune de un arsenal de 1.500 de arme nucleare până în 2035. Rusia și SUA dispun de 4.300, respectiv 3.700 de focoase „active”, din care ambele țări au în jur de 1.700 de arme nucleare gata de lansare.

Experții militari arată că numărul de rachete (convenționale) reprezintă o „componentă cheie” obligatorie în orice scenariu în care China ar încerca să preia prin forță armată controlul asupra Taiwanului.

Situația Taiwanului e moștenirea Războiulu Civil Chinez, dintre 1927-1949, încheiat cu victoria comuniștilor în China continentală și refugierea opozanților comuniști în Taiwan, care au declarat „Republica China” pe respectivul teritoriu. Până la începutul anilor 1970, guvernul „Republicii China” din Taiwan a fost recunoscut drept singurul legitim de majoritatea comunității internaționale.

China („Republica Populară Chineză”, cu capitala la Beijing) consideră Taiwanul ca parte din teritoriul său, sub politica „O singură China”) și nu exclude inclusiv folosirea forței pentru „reunificarea țării”. În schimb, autoritățile din Taiwan consideră că insula e o națiune independentă.

Noi facilități industriale în China destinate producției de rachete. Captură foto: CNN

CNN a identificat în China 99 de situri și facilități legate direct de producția de rachete. Dintre acestea, 65 au cunoscut extinderi și noi construcții, ceea ce ar putea indica o sporire a producției de rachete. De asemenea, din 37 de baze ale forțelor de rachete chineze, 22 au fost extinse.

China a aprobat în 2025 o creștere cu 7,2% a bugetului apărării. Cheltuielile militare pentru armata chineză au ajuns la 245 miliarde de dolari. Anul 2025 este al patrulea an consecutiv, în care Beijingul a crescut cu peste 7% cheltuielile pentru înarmare.