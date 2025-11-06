Visează Putin și Trump explozii atomice în regim „LIVE”? Cum se pot realiza teste nucleare „pe viu”, care sunt riscurile și costurile

Lansarea unei rachete nucleare americane Minuteman III de la baza Vandenberg, California, în cadrul unui test al armatei americane. Captură foto: X/Department of War

Testul GT 254 a fost considerat un succes: După ce a fost lansată din California, racheta intercontinentală Minuteman III a străbătut 6.700 de kilometri în câteva minute și a intrat în faza terminală deasupra poligonului de testări Ronald Reagan din atolul Kwajalein din Insulele Marshall. Poligonul, dotat cu senzori de ultimă generație, a înregistrat toate datele de telemetrie și semnătura radar, a rachetei nucleare, înainte de impact. Racheta nu a avut, însă, încărcătură nucleară. Este cel mai recent episod din noua cursă a înarmărilor, dublată de tot mai multe „teste nucleare” și alimentată de declarațiile belicoase venite din partea lui Vladimir Putin și Donald Trump. Dar ce înseamnă, totuși, „teste nucleare” în secolul XXI? Mai e nevoie să fie detonată, la propriu, o astfel de armă ca să se vadă dacă „funcționează”? Experții militari spun că nu. Mesajele care vin însă de la Kremlin și Casa Albă nu exclud însă cu totul o astfel de variantă.

În lume există în acest moment 9.674 de focoase nucleare „active”, adică gata de a fi lansate în orice moment. Plus-minus vreo 100, conform celor mai recente date și estimări publicate de Bulletin of the Atomic Scientists. Acestora li se adaugă alte peste 2.500 de arme nucleare ale Rusiei și SUA aflate în proces de „dezasamblare”.

În total, pe planetă se află un arsenal de circa 12.300 de astfel de arme atomice (active și în curs de demontare).

Recent, ministrul rus al Apărării, Andrei Belusov, a declarat că „Rusia ar trebui să înceapă pregătirile pentru efectuarea de teste nucleare pe scară largă”.

„Președintele (Putin) nu a dat un ordin pentru demararea pregătirilor în vederea acestor teste. Președinte a dat instrucțiuni legate de fezabilitatea inițierii pregătirilor pentru astfel de teste”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o declarație acordată Tass.

Declarația purtătorului de cuvânt al lui Putin este, însă, și mai ambiguă și nu face decât să sporească și mai mult nivelul de incertitudine.

Ce știm este că reacția Moscovei vine în aceeași zi în care SUA au lansat o rachetă nucleară Minuteman III (fără încărcătură nucleară, ce-i drept) de la o bază din California pentru a lovi o „țintă” aflată în Pacific.

Iar lansarea rachetei americane vine după ce Trump a spus că „trebuie să reluăm testele nucleare”. Reacția lui Trump care a venit după ce Rusia a testat două rachete:„Torpila Apocalipsei” și „Cernobîlul Zburător”.

Rusia are mai multe focoase nucleare „active” decât SUA, dar americanii au mai multe focoase „gata de lansare”. Nu că ar mai conta

Iar declarația lui Trump despre reluarea testelor nucleare este și ea, la fel de ambiguă.

„E greu de înțeles ce vrea să zică. Ca de obicei, ce spune e neclar și greșit”, a precizat expertul în arme nucleare Hans Kristensen, din cadrul Federației Oamenilor de Știință Americani.

Kristensen a menționat că, în realitate, Rusia are mai multe arme nucleare decât SUA și nu invers, așa cum a susținut Trump. Nu că ar mai conta asta, în cazul unui război nuclear major.

Rusia are în prezent 4.309 focoase nucleare „active”: 1.718 sunt gata de a fi lansate, iar alte 2.591 sunt în rezervă. În plus alte 1.150 sunt trase „pe linie moartă”, în curs de a fi dezasamblate.

Lansarea unei rachete nucleare „Satan-2” în cadrul unui test al armatei ruse din 2024. Foto: Profimedia Images

Comparativ, SUA dețin 3.700 de focoase nucleare „active”: 1.770 sunt gata de lansare, 1.930 sunt în rezervă. De asemenea, alte 1.477 de focoase nucleare au fost „retrase” și așteaptă dezasamblarea.

Kristensen a precizat că nu Trump este cel care „modernizează și renovează” armamentul strategic al SUA: acest proces a fost inițiat încă din perioada mandatului lui Barrack Obama, program care va „mai continua pe durata altor două decenii”.

Conform New York Times, costul total al programului de modernizare a arsenalului nuclear al SUA este estimat la 1,7 trilioane (1.700 de miliarde) de dolari.

Cât de complicată ar fi reluarea unui test nuclear care să includă și o explozie atomică. Cel puțin în cazul SUA

SUA (la fel ca și Rusia, până una, alta) testează rachetele nucleare pentru a se asigura că acestea pot fi lansate în siguranță și corect, a mai precizat expertul american în armament nuclear.

Dar ce ar însemna o testare „pe bune” a unei rachete nucleare, cu tot cu încărcătură nucleară. Adică un test nuclear care să fie finalizat cu o ciupercă atomică la orizont?

„Dacă prin testare, Trump se gândește la testarea unei explozii nucleare, ar fi ceva iresponsabil”, a spus Kristensen.

Conform expertului nuclear, dacă Trump decide azi un astfel de test, până la finalizarea sa vor trece cel puțin 18 luni. Iar costurile pentru un astfel de test atomic nu ar fi aprobate de Congresul SUA.

Plus că, detonarea unei arme nucleare va provoca, în cascadă, reacții similare din partea Rusiei, Chinei și, probabil, Indiei și Pakistanului.

În cazul SUA, procedura demarării unui test care să presupună și o explozie atomică ar fi următoarea: Trump va solicita Departamentului de Energie al SUA să ordone laboratoarelor nucleare americane să înceapă pregătirile pentru testarea unei ogive nucleare.

Problema este că, în prezent, SUA nu derulează un program de explozii nucleare. Iar pentru ca acesta să fie inițiat, el trebuie bugetat, iar apoi propunerea de buget să fie trimisă Congresului SUA.

Fostă bază de lansare a rachetelor nucleare din SUA, dezafectată. Foto: Getty Images

„Va fi foarte scump și va dura mult: o simplă explozie va dura între 6-10 luni, iar un test complet între 24-36 luni. Un test care să dezvolte o nouă ogivă nucleară ar dura circa 60 de luni”, a explicat expertul nuclear american.

Se estimează că testarea unei explozii nucleare costă în jur de 130-140 de milioane de dolari.

Rusia efectuează deja teste cu armele sale nucleare în Oceanul Arctic, în arhipeleagul Novaia Zemlia.

Insulele Marshall au reprezentat, în cazul SUA, „locul preferat” de testări nucleare - același unde a fost, de altfel, recent testată racheta Minuteman III.

Locuitorii Insulelor Marshall duc și acum trauma acestor teste. Teritoriul a fost „administrat” de SUA din 1947 și până în 1986, cu un singur scop: testarea „pe viu” a armelor atomice din arsenalul american.

Între 1946 și 1958, aici au fost detonate 67 de bombe nucleare.

Ulterior, testele nucleare s-au făcut prin simulări computerizate, fără a mai fi necesară detonarea propriu-zisă a încărcăturii.

Ultimul test nuclear făcut de SUA a fost în 1992 și a fost unul subteran, realizat la un site special de testări situat în Nevada. În cazul Rusiei, acesta a avut loc în 1990 (în perioada când încă mai era URSS). Beijingul a testat ultima sa armă nucleară în 1996. Experții americani se uită cu îngrijorare la China: țara deține acum circa 600 de focoase nucleare, dar e pe cale să ajungă la 1.500 până în 2035.