SUA au testat o rachetă nucleară Minuteman. Racheta, fără încărcătură, a fost lansată din California și a lovit „o țintă” din Pacific

1 minut de citit Publicat la 15:46 05 Noi 2025 Modificat la 15:55 05 Noi 2025

Imagine de la testul de lansare a unei rachete nucleare Minuteman de la baza Vandenberg din California, mai 2025. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au efectuat miercuri un test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale Minuteman III. Racheta lansată nu a avut focos nuclear. Testul a fost realizat la puțin timp după ce președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să reia testările armelor nucleare din arsenalul SUA, conform corespondentului Fox News, Lucas Tomlinson.

Racheta balistică Minuteman a fost lansată de la baza Forțelor Spațiale ale SUA din Vandenberg, California, în cadrul unui „test de rutină” și a aterizat în zona Insulelor Marshall din Oceanul Pacific, a precizat comandamentul forțelor aeriene ale SUA, într-un comunicat.

Tomlison a publicat pe rețeaua X imagini de la un test similar efectuat în luna mai.

The U.S. Air Force’s Global Strike Command says it conducted another unarmed Minuteman III ICBM test launch from California as part of routine reliability checks. The missile landed near the Marshall Islands. (Video below from May test.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 5, 2025

Conform USA Today, ținta rachetei Minuteman III a reprezentat-o un poligon special de testări situat în atolul Kwajalein din Insulele Marshal.

Biroul de relații publice al bazei de la Vandenberg a precizat că astfel de teste sunt „de rutină și sunt programate cu ani de zile înainte”.

Întrebat de ce a decis să fie reluate testele nucleare, Trump a răspuns: „Ei bine, pentru că trebuie să vezi cum funcționează. Știi, trebuie să testezi – și motivul pentru care spun – este pentru că Rusia a anunțat că va face un test. Dacă observi, Coreea de Nord testează constant. Alte țări testează. Suntem singura țară care nu testează și nu vreau să fiu singura țară care nu testează”.

Trump a declarat că a ordonat armatei americane să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, o mutare care a părut a fi un mesaj către puterile nucleare rivale China şi Rusia.