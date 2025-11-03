Trump: „Avem suficiente arme nucleare pentru a arunca lumea în aer de 150 de ori. Trebuie să facem ceva în privința denuclearizării”

2 minute de citit Publicat la 12:11 03 Noi 2025 Modificat la 12:11 03 Noi 2025

Bomba nucleară este cea mai temută armă din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele SUA Donald Trump spune că armele nucleare existente astăzi sunt suficiente să distrugă Pământul de 150 de ori. Acesta a vorbit, într-un interviu pentru CBS News, despre reînceperea testelor nucleare dar și despre problema denuclearizării.

„Avem mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Și cred că ar trebui să facem ceva în privința denuclearizării. Și am discutat asta atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Xi. Avem suficiente arme nucleare pentru a arunca lumea în aer de 150 de ori. Rusia are o mulțime de arme nucleare, iar China va avea o mulțime”, spune președintele american.

Întrebat de ce a decis să fie reluate testele nucleare, Trump a răspuns: „Ei bine, pentru că trebuie să vezi cum funcționează. Știi, trebuie să testezi – și motivul pentru care spun – este pentru că Rusia a anunțat că va face un test. Dacă observi, Coreea de Nord testează constant. Alte țări testează. Suntem singura țară care nu testează și nu vreau să fiu singura țară care nu testează”.

Joi, Trump a declarat că a ordonat armatei americane să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, o mutare care a părut a fi un mesaj către puterile nucleare rivale China şi Rusia.

Anunțul său a venit după ce Putin s-a lăudat cu două arme nucleare: Poseidon și Burevestnik.

Din anul 1945 încoace au avut loc, în toată lumea, peste 2.000 de teste nucleare. Majoritatea statelor, cu excepția Coreei de Nord, le-au oprit în anii 1990. Nouă țări din toată lumea dețin peste 12.300 de focoase nucleare. Acum, președintele american a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare pentru ca Statele Unite să țină pasul cu alte țări precum Rusia și China.

Ce țări au arme nucleare

Nouă țări dețin arme nucleare, potrivit Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Potrivit datelor acestui Institut în lume sunt 12.331 de focoase nucleare, majoritatea de zeci de ori mai puternice decât bomba atomică aruncată asupra Hiroshimei.

Cele nouă țări care dețin arme nucleare sunt:

Rusia. Număr estimat de focoase: 5.449 Statele Unite ale Americii. Număr estimat de focoase: 5.277 China. Număr estimat de focoase: 600 Franța. Număr estimat de focoase: 290 Regatul Unit. Număr estimat de focoase: 225 India. Număr estimat de focoase: 180 Pakistan. Număr estimat de focoase: 170 Israel. Număr estimat de focoase: 90 Coreea de Nord. Număr estimat de focoase: 50

De asemenea, există țări care găzduiesc arme nucleare americane, dar nu dețin: Italia (35), Turcia (20), Germania (15), Belgia (15), Olanda (15). Totodată, Belarus găzduiește arme nucleare care aparțin Rusiei, începând cu iunie 2023, dar nu se cunoaște numărul lor.

O singură ogivă nucleară ar putea ucide sute de mii de oameni, având consecințe umanitare și de mediu devastatoare și de durată, atrage atenția Institutul SIPRI. Detonarea unei singure arme nucleare deasupra orașului New York ar provoca, conform estimărilor, aproximativ 583.160 de victime.