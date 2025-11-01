Care sunt cele 9 țări care dețin peste 12.300 de focoase nucleare. O singură bombă detonată peste New York ar ucide 500.000 de oameni

5 minute de citit Publicat la 11:00 01 Noi 2025 Modificat la 11:09 01 Noi 2025

SUA, Rusia și China sunt semnatare ale Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT), adoptat în 1996, care interzice „orice explozie de test a unei arme nucleare sau orice altă explozie nucleară”. Foto: Getty Images

Din anul 1945 încoace au avut loc, în toată lumea, peste 2.000 de teste nucleare. Majoritatea statelor, cu excepția Coreei de Nord, le-au oprit în anii 1990. Nouă țări din toată lumea dețin peste 12.300 de focoase nucleare. Acum, președintele american a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare pentru ca Statele Unite să țină pasul cu alte țări precum Rusia și China. E o decizie care stârnit rumoare și alimentează incertitudinile legate de moratoriul american asupra acestor teste, în vigoare de câteva decenii. Washington Post a analizat cele mai importante momente din istoria testelor nucleare din Statele Unite, China și Rusia.

Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că testele nucleare vor „începe imediat”, dar a dat puține detalii despre natura acestor teste — inclusiv dacă vor implica arme nucleare reale — sau despre ce fel de teste din partea Rusiei și Chinei au determinat această decizie din partea lui.

Anunțul președintelui american vine însă în contextul demonstrațiilor recente de forță nucleară din partea Moscovei, care a anunțat separat testarea a două arme nucleare, deși președintele rus Vladimir Putin s-a abținut să efectueze o explozie sau o detonare nucleară.

Prima Administrație Trump a evaluat în 2020 posibilitatea efectuării unui test nuclear, acuzând Rusia și China că au încălcat standardul „zero yield” („randament zero” n.red) prin teste subterane sau cu randament extrem de scăzut. Beijingul și Moscova au negat aceste acuzații.

Ce este standardul „zero yield”

Termenul „standard de randament zero” („zero-yield standard”) se referă la interpretarea Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT), care interzice toate exploziile nucleare, inclusiv pe cele care generează chiar și cele mai mici reacții de fisiune nucleară autosusținută și supercritică, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Acest standard înseamnă că nu este permis niciun test nuclear exploziv, indiferent cât de mic ar fi randamentul său. Totuși, el permite statelor să desfășoare teste subcritice și alte experimente neexplozive menite să mențină funcționale arsenalele nucleare, dar interzice orice explozie care produce o reacție în lanț nucleară autosusținută.

Potrivit datelor Asociației pentru Controlul Armamentelor, în lume au avut loc peste 2.000 de teste nucleare de la 1945 încoace, însă majoritatea statelor — cu excepția Coreei de Nord — le-au oprit în anii 1990.

Statele Unite, Rusia și China sunt semnatare ale CTBT, adoptat în 1996. Totuși, tratatul nu a intrat niciodată în vigoare, deoarece mai multe țări-cheie, inclusiv SUA, nu l-au ratificat. Rusia și-a retras ratificarea în 2023, invocând refuzul Washingtonului de a face același lucru.

Iată cele mai importante informații de știut din istoria testărilor nucleare în Rusia, China și SUA.

Testele nucleare în Rusia și torpila Poseidon

Ultima dată când Rusia a testat oficial o armă nucleară a fost în 1990, pe vremea Uniunii Sovietice. Totuși, au existat acuzații privind încălcări semnificative ale CTBT, un oficial american de rang înalt declarând în timpul primei Administrații Trump că Rusia „probabil” a efectuat teste secrete cu arme nucleare de mică putere.

„Statele Unite consideră că Rusia, cel mai probabil, nu respectă moratoriul privind testele nucleare în conformitate cu standardul de randament zero”, a spus în 2019 generalul-locotenent Robert P. Ashley Jr., pe atunci director al Agenției de Informații pentru Apărare (DIA).

Miercuri, înainte de postarea lui Trump, Putin a anunțat că forțele ruse au testat cu succes o torpilă nucleară denumită Poseidon. El a spus că torpila este „fără egal” în ceea ce privește „viteza și adâncimea de operare” și că „nu poate fi interceptată”.

NEW - Putin says Russia successfully tests Poseidon nuclear-capable "doomsday torpedo," capable of triggering radioactive tsunamis rendering coastal cities uninhabitable — Reuters pic.twitter.com/3Mc9rBXHtu — Disclose.tv (@disclosetv) October 29, 2025

Demonstrația publică a acestei torpile — propulsată cu energie nucleară, capabilă să se deplaseze sub apă cu viteză mare și rază de acțiune aproape nelimitată — a venit după ce Putin a lăudat, duminică, testarea cu succes a unei rachete de croazieră nucleare.

Mișcarea Rusiei a provocat reacția lui Trump, care a afirmat că Rusia ar trebui „să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina”.

Arsenalul nuclear al Chinei va depăși 1.000 de focoase

Deși ultimul test nuclear cunoscut al Chinei a avut loc în 1996, țara a făcut pași semnificativi în ultimii ani pentru a-și mări arsenalul nuclear. Analiști independenți au descris acest proces drept una dintre cele „mai mari și mai rapide campanii de modernizare” dintre cele nouă state care dețin arme nucleare.

Departamentul Apărării al SUA estima anul trecut că China va depăși 1.000 de focoase până în 2030, în timp ce Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) estimează că deține în prezent aproximativ 600. Totuși, aceste cifre sunt încă mult sub nivelul Statelor Unite și al Rusiei, care, potrivit aceluiași institut, dețin aproximativ 3.700 și, respectiv, 4.300 de focoase nucleare.

Cu toate acestea, China a reafirmat în repetate rânduri că respectă moratoriul privind testele nucleare prevăzut de tratatul CTBT.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, a declarat săptămâna aceasta că țara sa „a respectat cu strictețe moratoriul asupra testelor nucleare” și că va colabora cu toate părțile pentru a menține tratatul în vigoare.

Statele Unite a făcut peste 1.000 de teste nucleare în 50 de ani

Statele Unite au efectuat peste 1.000 de teste nucleare între 1945 și 1992, majoritatea subterane.

În 1945, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, SUA au efectuat primul test al unei bombe atomice la Alamogordo, New Mexico. Statele Unite rămân singura țară care a folosit arme atomice în război, după bombardamentele asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, care au provocat distrugeri masive și sute de mii de victime.

Ultimul test nuclear american la scară completă a avut loc în Nevada, în 1992. În același an, președintele George H.W. Bush a anunțat un moratoriu unilateral asupra testelor nucleare. În 1996, președintele Bill Clinton a semnat tratatul CTBT, care interzice „orice explozie de test a unei arme nucleare sau orice altă explozie nucleară”.

Un expert a declarat pentru The Washington Post că SUA ar avea nevoie de cel puțin 36 de luni de pregătire înainte de a putea relua orice test nuclear subteran controlat la fostul poligon de testare din Nevada.

Ce țări au arme nucleare

Nouă țări dețin arme nucleare, potrivit Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Potrivit datelor acestui Institut în lume sunt 12.331 de focoase nucleare, majoritatea de zeci de ori mai puternice decât bomba atomică aruncată asupra Hiroshimei.

Cele nouă țări care dețin arme nucleare sunt:

Rusia. Număr estimat de focoase: 5.449 Statele Unite ale Americii. Număr estimat de focoase: 5.277 China. Număr estimat de focoase: 600 Franța. Număr estimat de focoase: 290 Regatul Unit. Număr estimat de focoase: 225 India. Număr estimat de focoase: 180 Pakistan. Număr estimat de focoase: 170 Israel. Număr estimat de focoase: 90 Coreea de Nord. Număr estimat de focoase: 50

De asemenea, există țări care găzduiesc arme nucleare americane, dar nu dețin: Italia (35), Turcia (20), Germania (15), Belgia (15), Olanda (15). Totodată, Belarus găzduiește arme nucleare care aparțin Rusiei, începând cu iunie 2023, dar nu se cunoaște numărul lor.

O singură ogivă nucleară ar putea ucide sute de mii de oameni, având consecințe umanitare și de mediu devastatoare și de durată, atrage atenția Institutul SIPRI. Detonarea unei singure arme nucleare deasupra orașului New York ar provoca, conform estimărilor, aproximativ 583.160 de victime.