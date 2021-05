Guvernul american urmează să publice un raport despre OZN-uri

"Aeronavele misterioase zărite în ultimii ani de piloţi militari nu au nimic a face cu eventuali omuleţi mici şi verzi veniţi să ne observe, ci mai degrabă cu adversarii foarte reali ai Statelor Unite", relatează AFP.

Congresul american a ordonat anul trecut Executivului să informeze omenirea despre activităţile unităţii Pentagonului, însărcinată cu studierea acestor fenomene, încredinţată Marinei americane (US Navy).

Anul trecut, Pentagonul a publicat îregistrări video făcute de piloţi din cadrul US Navy, care arată întâlniri în zbor cu ceea ce par să fie OZN-uri.

Una dintre aceste înregistrări datează din 2004, iar alte două din ianuarie 2015.

Now that I have tenure I can say all kinds of fun things like: I look forward to meeting all the new physics students we'll have in the fall after the Pentagon report on UFOs is released. pic.twitter.com/M12JXxuTvv