Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus la Chișinău joi. Are deja pregătită celula în închisoare

1 minut de citit Publicat la 14:31 24 Sep 2025 Modificat la 14:31 24 Sep 2025

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus la Chișinău joi. FOTO: Hepta

Oligarhul moldovean fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus la Chișinău, joi. Ministrul Justiției a spus că i s-a pregătit deja celula în închisoare.

Autoritățile din Republica Moldova nu au divulgat detalii despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dar, în același timp, admit că acesta ar putea fi adus la Chișinău joi, scrie tv8.md.

Singurul avion de la Atena urmează să aterizeze la Chișinău, joi dimineață la ora 9:30, potrivit sursei citate.

Ministrul Justiției de la Chișinău a spus că oligarhului i s-a pregătit deja o celulă separată la penitenciarul 13.

„Mâine, Plahotniuc va fi adus în cătușe în Republica Moldova să răspundă în fața justiției. Acest lucru trebuie să se întâmple strict în corespundere cu legislația în vigoare, fără tratamente speciale”, a declarat premierul Dorin Recean, miercuri, într-o conferință de presă.

Autoritățile din Grecia deciseseră, în urmă cu mai multe zile, să suspende procesul de extrădare a lui Plahotniuc, fără să ofere vreo explicație oficială. Ulterior, au revenit asupra deciziei.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, reţinut în Grecia pentru o fraudă bancară de un miliard de dolari, a fost de acord cu extrădarea în Republica Moldova, după ce Rusia a cerut ca acesta să fie adus la Moscova, în loc de Chişinău. În vila lui Plahotniuc, prins după şase ani de căutări, au fost găsite 17 paşaporte false, inclusiv cu identităţi româneşti.

Poliţia elenă a informat că, din anul 2023, Plahotniuc a locuit în 22 de ţări. El şi-a schimbat domiciliul în mod regulat pentru a evita să fie depistat.