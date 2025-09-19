Grecia și-a întors decizia de suspendare a extrădării oligarhului Vladimir Plahotniuc. El va fi adus la Chișinău săptămâna viitoare

Foto: Profimedia Images

Oligarhul moldovean fugar Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior, după ce Grecia a decis să-și revoce decizia de a suspenda procedura, relatează Ziarul de Gardă.

Decizia de revocarea a suspendării procedurii de extrădare a fost luată a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații cu privire la motivele pentru care Grecia a luat decizia în cauză.

Plahotniuc este în arest preventiv pentru 30 de zile în Grecia, iar după ce va fi ajuns din nou în Republica Moldova, el urmează să fie încarcerat într-un penitenciar. Oligarhul fugar a fost prins în Grecia, pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece din țară.

Autoritățile din Grecia deciseseră, în urmă cu mai multe zile, să suspende procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, fără să ofere vreo explicație oficială.

Plahotniuc a acceptat extrădarea la Chișinău, ca să nu ajungă la Moscova

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, reţinut în Grecia pentru o fraudă bancară de un miliard de dolari, a fost de acord cu extrădarea în Republica Moldova, după ce Rusia a cerut ca acesta să fie adus la Moscova, în loc de Chişinău. În vila lui Plahotniuc, prins după şase ani de căutări, au fost găsite 17 paşaporte false, inclusiv cu identităţi româneşti.

Oligarhul moldovean este dispus să fie extrădat în Republica Moldova. Informaţia a fost făcută publică de Lucian Rogac, avocatul lui, care a dat asigurări că Plahotniuc este „gata să coopereze cu organismele judiciare internaţionale" şi că orice decizie finală privind procedura de extrădare aparţine autorităţilor elene.

În vârstă de 59 de ani, oligarhul, care a fugit din Republica Moldova în anul 2019, a fost arestat săptămâna trecută pe aeroportul din Atena, în timp ce se pregătea să plece spre Dubai. Decizia lui Plahotniuc vine în condiţiile în care şi Rusia a cerut extrădarea oligarhului.

Plahotniuc a fost reţinut în baza unui mandat de arestare legat de o fraudă bancară în valoare de un miliard de dolari. Fost parlamentar şi considerat unul dintre cei mai bogaţi oameni din Republica Moldova, el este unul dintre principalii suspecţi în „furtul secolului” de peste Prut.

Dispariţia în anul 2013 a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării, a fost o ştire care a făcut înconjurul lumii la acea vreme. În luna februarie, Interpol a emis un mandat de arestare internaţional pe numele lui Plahotniuc. Acuzaţiile: participare la o organizaţie infracțională, spălare de bani şi fraudă.

Poliţia elenă a informat că, din anul 2023, Plahotniuc a locuit în 22 de ţări. El şi-a schimbat domiciliul în mod regulat pentru a evita să fie depistat.