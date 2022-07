Reacțiile ONU și UE la bombardamentul lansat de ruși la Odesa, la nici o zi după acordul de la Istanbul

Borrell a criticat Moscova pentru agresiunea împotriva unui obiectiv crucial pentru exportul de cereale, la o zi după ce delegații din Rusia și Ucraina au semnat un acord de deblocare a tranzitului grânelor ucrainene pe rute din Marea Neagră.

''UE condamnă ferm atacul cu rachete rusești asupra portului maritim din Odesa. Lovirea unei ținte esențiale pentru exportul de cereale la o zi după semnarea acordurilor de la Istanbul (...) demonstrează încă o dată disprețul total al Rusiei față de dreptul și angajamentele internaționale'', a scris Borrell (foto, stânga) pe Twitter.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments #StopRussia

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat fără echivoc atacul cu rachete produs sâmbătă și care a lovit portul ucrainean Odesa, un obiectiv crucial pentru punerea în aplicare a acordului semnat în ajun la Istanbul.

"Secretarul general condamnă fără echivoc loviturile semnalate astăzi în portul ucrainean Odesa. Deplina implementare (a acordului) de către Federația Rusă, Ucraina și Turcia este imperativă'', a afirmat purtătorul de cuvânt Farhan Haq într-un comunicat.

"De aceste produse este nevoie disperată, pentru a răspunde crizei alimentare globale și a ușura suferința a milioane de oameni pe glob", se mai spune în documentul citat.

#UPDATE "The Secretary-General unequivocally condemns reported strikes today in the Ukrainian port of Odesa," his deputy spokesman Farhan Haq said in a statement, adding that: "Full implementation (of the deal) by the Russian Federation, Ukraine and Turkey is imperative." pic.twitter.com/1GVtMC13vS