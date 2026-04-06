OPEC+ va crește producția de țiței. Se va simți în prețul carburanților?

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi (OPEC+) au convenit să își mărească producția de țiței, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să perturbe traficul petrolier care trece prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Euronews.com. Pe termen mediu și lung, piețele petroliere ar putea fi susținute de scăderea cererii, în contextul creșterii dobânzilor din SUA și al întăririi dolarului, a subliniat un analist internaţional în domeniul energiei și economiei.

OPEC+ crește producția de petrol din mai

Membrii OPEC+ s-au întâlnit duminică în format de videoconferință și au anunțat ulterior planuri de majorare a cotelor de producție de țiței cu 206.000 de barili pe zi (bpd) în luna mai, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută din lume pentru transportul "aurului negru", continuă să fie afectată de perturbări generate de conflictul dintre SUA și Iran.

Cu toate acestea, creșterea modestă convenită de cele opt țări producătoare-cheie – Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria și Oman – este puțin probabil să ducă la scăderea prețurilor petrolului, întrucât reprezintă mai puțin de 2% din cantitatea de țiței afectată de închiderea Strâmtorii Ormuz, conform sursei citate. În plus, majorarea are mai degrabă un caracter simbolic decât unul concret, deoarece petrolul nu poate fi exportat până la redeschiderea rutei maritime prin Golful Persic.

"În angajamentul lor colectiv de a susține stabilitatea pieței petrolului, cele opt țări participante au decis să implementeze o ajustare a producției de 206.000 de barili pe zi din cele 1,65 milioane de barili pe zi reprezentând reducerile voluntare suplimentare anunțate în aprilie 2023. Această ajustare va fi aplicată în mai 2026", a transmis grupul într-un comunicat, au mai scris jurnaliştii de la Euronews.com.

În declarația membrilor OPEC+ s-a menționat, de asemenea, că cele 1,65 milioane de barili pe zi ar putea fi readuse parțial sau integral, în funcție de evoluția condițiilor de piață, într-un mod gradual.

"Țările vor continua să monitorizeze și să evalueze îndeaproape condițiile de piață și, în eforturile lor continue de a susține stabilitatea pieței, au reafirmat importanța adoptării unei abordări prudente și a menținerii flexibilității depline de a crește, de a suspenda sau de a inversa eliminarea treptată a ajustărilor voluntare ale producției, inclusiv inversarea ajustărilor voluntare implementate anterior, în volum de 2,2 milioane de barili pe zi, anunțate în noiembrie 2023", se mai arată în comunicat.

Compensarea perturbărilor de pe piață

Analistul internațional în domeniul energiei și economiei Osama Rizvi a declarat pentru Euronews că eforturile OPEC+, deocamdată, nu vor avea efectul dorit.

"Producția OPEC din luna martie a scăzut cu 7,3 milioane de barili pe zi. Acest lucru sugerează că grupul se află deja sub o presiune semnificativă, întrucât situațiile de forță majoră și cele peste 50 de puncte energetice afectate au creat probleme structurale de aprovizionare. Pe de altă parte, creșterea planificată de 206.000 de barili pe zi este modestă și aproape nesemnificativă în comparație cu pierderea de aprovizionare prin Strâmtoarea Hormuz, precum și cu pierderile de producție generate de conflict", a subliniat Osama Rizvi, conform sursei citate.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Ceea ce ar putea ajuta piețele petroliere pe termen mediu și lung este reducerea cererii, pe măsură ce se anticipează creșterea ratelor dobânzilor în SUA și întărirea dolarului. Însă, deocamdată, nicio ofertă suplimentară – fie că vorbim despre o eliberare de 400 de milioane de barili de către Agenția Internațională a Energiei, fie despre creșterea producției OPEC – nu poate compensa ceea ce pierde lumea prin Strâmtoarea Hormuz".



