Opoziția publică față de regimul de la Kremlin crește, iar Putin reacționează în singurul mod pe care îl cunoaște

4 minute de citit Publicat la 20:17 26 Apr 2026 Modificat la 20:17 26 Apr 2026

La patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei, în Rusia apar semne ale unei nemulțumiri tot mai mari în rândul populației față de Vladimir Putin, scrie CNN. Aparatul represiv al statului rus se intensifică: organizațiile pentru drepturile omului sunt etichetate drept „extremiste”, directori de edituri și jurnaliști sunt arestați, iar trecutul întunecat și totalitar al țării este din nou glorificat.

Întreruperile digitale repetate din orașele rusești au atins o coardă sensibilă în rândul cetățenilor obișnuiți, iar semne de opoziție publică față de președintele rus Vladimir Putin încep să apară.

Rusia a suportat costurile economice ale războiului, în timp ce serviciile sale de securitate au ținut protestele sub control. Iar conflictul din Orientul Mijlociu a oferit efortului de război al Rusiei un impuls neașteptat prin creșterea prețurilor la petrol.

Cu toate acestea, aparatul represiv al statului rus pare acum să intre în plină viteză. În ultimele săptămâni, autoritățile de aplicare a legii au lansat un nou val de arestări politice și percheziții intens mediatizate. În paralel, guvernul rus readuce la viață fantomele trecutului sovietic.

Atacuri asupra libertății de exprimare

Cel mai recent exemplu: marți, oficiali ai Comitetului de Investigații al Rusiei au percheziționat sediile uneia dintre cele mai mari edituri din Rusia și au reținut membri ai personalului, în urma unei anchete penale vechi de un an privind ceea ce autoritățile susțin că ar fi un caz de „propagandă LGBTQ”.

Editura, Eksmo, deține marca Popcorn Books, umbrela sub care este publicată literatura pentru tinerii adulți.

Unul dintre titlurile sale pare să fi atras o atenție specială: „Summer in a Pioneer Tie”, bestseller din 2021, care prezintă povestea unei relații queer între doi tineri într-o tabără de vară sovietică.

Autoritățile au reținut anul trecut mai multe persoane legate de această casă editorială, iar marca Popcorn Books a fost închisă în ianuarie.

Rusia lui Putin s-a arătat de mult ostilă față de ceea ce consideră idei occidentale periculoase, liderul de la Kremlin prezentându-se drept apărător al valorilor tradiționale.

În 2023, Curtea Supremă a Rusiei a declarat ceea ce autoritățile numesc „mișcarea internațională LGBTQ” drept organizație extremistă, impunând pedepse penale potențial severe pentru activismul LGBTQ sau, aparent, în cazul Eksmo, pentru simplul fapt de a publica o carte.

Agenția rusă de stat TASS a relatat că managerii de top ai Eksmo au fost eliberați pe cauțiune după audieri. Însă industria editorială nu este singurul loc în care spațiul pentru libertatea de exprimare se restrânge în Rusia.

La începutul acestei luni, poliția a percheziționat redacția Novaya Gazeta, ziarul independent al cărui cofondator a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2021.

Agenția de stat RIA-Novosti, citând Ministerul de Interne, a transmis că jurnalistul Oleg Roldugin a fost reținut pentru audieri într-un dosar penal privind presupusa gestionare ilegală a datelor personale. Roldugin a spus că este nevinovat înaintea unei audieri.

Efectul de intimidare al cazului este clar.

Novaya Gazeta a fost obligată să-și închidă ediția tipărită după invazia Ucrainei din 2022, însă continuă să publice online; percheziția împinge și mai mult ce a mai rămas din presa liberă din Rusia în prăpastie.

Distribuirea știrilor independente în Rusia este deja dificilă. Guvernul interzice platforme populare precum Facebook și Instagram și încearcă să impună o aplicație de mesagerie controlată de stat, numită MAX, ca principal portal digital pentru populație. Iar percheziția la Novaya Gazeta a avut loc în aceeași zi în care Curtea Supremă a Rusiei a desemnat Memorial, celebra organizație pentru drepturile omului, drept „extremistă”.

Într-un comunicat, șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a spus că această desemnare „criminalizează efectiv activitatea critică în domeniul drepturilor omului” în Rusia.

Trecutul întunecat al Rusiei, glorificat

În timp ce atacul asupra presei este în desfășurare, autoritățile readuc și vechi simboluri ale represiunii politice. Cu câteva zile în urmă, Academia FSB din Rusia, unde Putin s-a pregătit pentru a deveni agent KGB, a fost redenumită în onoarea lui Feliks Dzerjinski, temutul fondator al poliției secrete sovietice.

Dărâmarea statuii lui Dzerjinski din fața sediului KGB în 1991 a fost unul dintre actele simbolice care au marcat sfârșitul Uniunii Sovietice. Însă autoritățile din Rusia par hotărâte să îmbrățișeze trecutul întunecat și totalitar al țării.

Joi, potrivit Reuters, ambasadele Poloniei, Estoniei, Lituaniei și Letoniei au protestat la Ministerul rus de Externe după ce un complex memorial din orașul siberian Tomsk, dedicat victimelor poliției secrete sovietice, a fost demontat.

Iar la începutul acestei luni, Rusia a stârnit indignare prin instalarea unei expoziții despre care unii comentatori au spus că profanează Memorialul Katyn, locul execuției în masă a prizonierilor polonezi de către sovietici în 1940.

Dar dacă guvernul rus readuce la viață fantomele trecutului sovietic și face viața rușilor obișnuiți mult mai incomodă, Putin însuși afișează indiferență publică.

Joi, Putin a rupt tăcerea cu privire la penele digitale repetate, care au afectat capitala țării la începutul lunii martie.

„Nu pot să nu remarc ceea ce întâlnesc oamenii și în marile orașe. Este rar, dar, din păcate, se întâmplă. Mă refer la anumite probleme de internet și întreruperi din marile zone metropolitane.”, a spus el.

Putin a declarat că aceste întreruperi nepopulare ale internetului, care au afectat comerțul online și au făcut multe aplicații și servicii electronice inaccesibile, sunt „legate de activități operative pentru prevenirea atacurilor teroriste”. Dar a sugerat totodată că nevoia publicului de a fi informat este limitată.

„Informațiile publice extinse în avans pot dăuna activităților operative, deoarece infractorii, până la urmă, aud și văd totul”, a spus el. „Și, desigur, dacă informația ajunge la ei, își vor adapta comportamentul criminal și planurile criminale.”

Cu alte cuvinte, viața în timp de război înseamnă să suporți anumite inconveniente. Iar extinderea și intensificarea represiunii asupra vieții civice de către serviciile de securitate ruse nu dă semne că s-ar diminua.