Opoziția ungară vrea să elimine dreptul de vot al maghiarilor cu dublă cetățenie care nu trăiesc în Ungaria

Șefa partidului de opoziție Coaliția Democratică, Klara Dobrev, se opune votului maghiarilor din afara granițelor. Foto: Profimedia Images

Coaliţia Democratică (DK), un partid ungar de opoziție a anunţat, marţi, iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a elimina dreptul de vot în alegerile din Ungaria al alegătorilor cu dublă cetăţenie care trăiesc peste graniţe, informează agenţia de presă ungară MTI, citată de Agerpres.

Vicepreşedintele partidului, Sandor Ronai, a declarat într-o conferinţă de presă online că, potrivit datelor compilate de Oficiul Electoral Naţional (NVI), aproape 500.000 de persoane s-au înregistrat deja din afara Ungariei pentru a vota la alegerile din 12 aprilie. Cercetările DK au arătat că majoritatea covârşitoare a acestora au votat pentru Fidesz.

„Conform calculelor noastre, acei o jumătate de milion de alegători ar aduce Fidesz patru locuri în parlament”, a explicat politicianul ungar.

Parlamentul unicameral al Ungariei are 199 de locuri, dintre care 135 sunt ocupate în momentul de faţă de partidele aflate la guvernare, Fidesz (116) şi KDNP(19).

„Dacă nu suportați consecințele deciziei dumneavoastră, nu votați! Conform datelor oficiale ale Oficiului Electoral Național, aproape o jumătate de milion de persoane din afara granițelor s-au înregistrat pentru a vota la alegerile din 2026.

Asta înseamnă că o jumătate de milion de persoane vor putea vota de peste graniță. Este vorba de un număr de două ori mai mare față de alegerile din 2022. Vor să se amestece în viețile noastre de două ori mai mulți oameni decât acum patru ani. Suntem singurii care îndrăznim să o spunem: dreptul de vot al celor care trec granița trebuie luat!”, a scris și Klara Dobrev, șefa partidului, pe Facebook.