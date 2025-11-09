Orașul Voronej, din Rusia, a rămas fără curent electric și căldură după un atac ucrainean cu drone

1 minut de citit Publicat la 09:23 09 Noi 2025 Modificat la 09:42 09 Noi 2025

Orașul rusesc Voronej a rămas fără curent electric și căldură după un atac ucrainean cu drone. FOTO Exilenova+ / Telegram

Un atac ucrainean cu drone care a avut loc în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică a lăsat fără energie electrică şi căldură oraşul Voronej, din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regional, scrie Kyiv Independent.

Nu au fost victime după atacul asupra oraşului Voronej, centrul administrativ al regiunii omonime, a precizat guvernatorul Aleksandr Gusev pe Telegram.

Mai multe drone au fost doborâte și au provocat un incendiu la o instalaţie de utilităţi, care a fost stins rapid, a adăugat el.

Canalele de Telegram din Rusia au susținut că centrala termică din Voronej, care furnizează energia necesară locuințelor și principalelor facilități industriale din oraș, ar fi fost ținta atacului. În plus, au apărut imagini distribuite de Exilenova+, care păreau să arate o explozie la nivelul centralei.

Ministerul rus al Apărării nu a menţionat nicio dronă doborâtă în regiunea Voronej în actualizarea sa zilnică de duminică de pe Telegram. Ministerul raportează de obicei câte drone distrug unităţile sale, nu câte lansează Ucraina. Ministerul a declarat că un total de 44 de drone ucrainene au fost distruse sau interceptate peste noapte, inclusiv 43 în regiunea de frontieră Briansk şi una în regiunea Rostov din sudul Rusiei.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite şi centre logistice care, potrivit acesteia, alimentează maşinăria de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, în timp ce Ucraina susţine că acestea sunt acte legitime de autoapărare în războiul pe care Rusia l-a declanşat împotriva ei în februarie 2022.