Orban critică cererea de finanțare a Ucrainei pe următorii 10 ani: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”

Viktor Orban, premierul Ungariei. sursa foto: Getty

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că suma de 800 de miliarde de dolari pe care Ucraina „o cere” Uniunii Europene pentru următorii zece ani ar însemna, în cazul Ungariei, o „răscumpărare de peste nouă miliarde de dolari”, potrivit agenției MTI, citate de Agerpres.

„800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”, a scris Orban, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Premierul ungar a susținut că, potrivit cerințelor venite de la Bruxelles, Ungaria ar trebui să adopte măsuri precum eliminarea pensiilor aferente lunilor a 13-a și a 14-a, renunțarea la subvențiile pentru proprietarii de locuințe, eliminarea plafonării prețurilor la utilități, modificarea impozitului pe venit forfetar și reducerea beneficiilor fiscale acordate mamelor, familiilor și tinerilor, pentru a putea accesa fondurile.

El a precizat că aceste așteptări ale Uniunii Europene au fost prezentate în cadrul „semestrului european, recomandărilor pentru țări și procedurilor de infringement” și a făcut referire la un raport care sintetizează „cerințele Bruxellesului”, publicat miercuri pe site-ul guvernului ungar.

„Acesta este subiectul asupra căruia se va lua o decizie pe 12 aprilie. Un lucru este sigur: vom spune nu planurilor de război ale Bruxellesului”, a adăugat premierul Ungariei.