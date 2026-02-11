„Oricine îmi iese în cale moare”. Atac armat într-o școală din Rusia, al cincilea în doar o lună. Suspectul are 17 ani

Atac armat într-o școală din Rusia, al cincilea în doar o lună. Foto: X/ SWE_RHOS

Miercuri după amiază, un elev al unui colegiu tehnic din orașul Anapa a intrat în incinta școlii cu o armă și a deschis focul în hol, a anunțat Ministerul de Interne din regiunea Krasnodar. Potrivit guvernatorului Veniamin Kondratiev, o persoană a murit - un agent de pază care „a fost primul care a intervenit” și nu l-a lăsat pe atacator să pătrundă mai departe în clădire. Alte două persoane au fost rănite, printre care și un student. Numărul exact al victimelor este în curs de stabilire, scrie Moscow Times. Este a cincea oară de la începutul anului când un adolescent înarmat deschide focul într-o instituție de învățământ, motiv pentru care FSB a declarat „epidemie” de crime în școli.

„În acest moment, suspectul a fost reținut. Sunt stabilite circumstanțele incidentului și motivele acțiunilor sale”, a transmis Ministerul de Interne.

Potrivit canalului Baza, atacul a avut loc la Colegiul Industrial de pe strada Promîșlenaia. Autorul este un adolescent de 17 ani, identificat drept Ilia O., care ar fi furat o armă de vânătoare de la una dintre rude pentru a comite atacul. Asupra lui se afla și o bandulieră cu zeci de cartușe. A apucat să tragă cel puțin cinci focuri înainte să fie imobilizat de agenții Rosgvardia, chemați de personalul de pază al instituției.

Cu două zile înainte de atac, Ilia O. publicase pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri cu autori ai unor atacuri armate din trecut asupra școlilor. Jurnaliștii de la „Ostoroșno, novosti” au mai descoperit că adolescentul petrecea mult timp jucând Dota 2 și frecventa chat-uri intime, unde își căuta constant o „stăpână”. Chiar înainte de atac, el a scris în statusul de pe Telegram: „În această zi nu vor exista nevinovați. Orice ființă care îmi iese în cale va muri”.

⚡️A shooting at the Anapa technical school was carried out by a student-automechanic, — media reports.



According to students, the attacker studied at the same technical school. Eyewitnesses reported five to six shots, after which students were ordered to lock themselves in… pic.twitter.com/RlIQMtFpwg — ★ᚹᛁᚲᛁᚾᚷ★?‍☠️ (@SWE_RHOS) February 11, 2026

Acesta este al cincilea atac al unui minor înarmat asupra unei instituții de învățământ din Rusia de la începutul anului.

Pe 22 ianuarie, la Nijnekamsk, un elev de 13 ani a venit cu un cuțit la Liceul nr. 37 și a atacat o femeie de serviciu. Victima a suferit răni prin tăiere, potrivit Ministerului de Interne din Tatarstan. Adolescentul a detonat și petarde pe coridor, iar ulterior a fost reținut de Rosgvardia. Asupra lui au fost găsite și o mască, precum și mănuși tactice.

Pe 3 februarie, o elevă de 14 ani din orașul Kodinsk, regiunea Krasnoiarsk, a rănit cu un cuțit o colegă în timp ce încerca să atace o profesoară. În aceeași zi, într-un gimnaziu din Ufa, un elev de clasa a noua a tras cu o armă airsoft asupra unui profesor și a colegilor. Nimeni nu a fost grav rănit. Potrivit primarului din Ufa, Ratmir Mavliev, agresorul fusese victima hărțuirii.

Pe 4 februarie, într-o școală din Krasnoiarsk, o elevă de clasa a opta a aruncat o cârpă aprinsă într-o sală de clasă și a atacat colegii cu un ciocan. Conform Ministerului regional al Sănătății, șapte elevi au fost răniți. Comitetul de Anchetă a deschis dosare penale pentru tentativă de omor și neglijență. Suspecta a fost reținută.

După seria de atacuri din școli și colegii, vicepreședinta Comitetului Dumei de Stat pentru protecția familiei, Tatiana Buțkaia, a pus responsabilitatea pe mass-media și rețelele sociale și a cerut limitarea relatărilor detaliate despre astfel de incidente.

„Este nevoie să se oprească urgent transmiterea în mass-media a fiecărui caz cu toate detaliile. Fotografii și filmări de la locul tragediei, postările atacatorilor din rețelele sociale și altele asemenea. Această informație se răspândește viral”, a declarat deputata.