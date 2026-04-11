Orientul Mijlociu, „în beznă” după ce o firmă americană a restricționat imaginile satelitare la presiunea Washingtonului

5 minute de citit Publicat la 09:48 11 Apr 2026 Modificat la 09:48 11 Apr 2026

Organizații umanitare și jurnaliști și-au exprimat îngrijorarea după ce o companie de top din domeniul imagisticii satelitare le-a transmis utilizatorilor săi că restricționează accesul la imagini din Iran și din părți importante ale Orientului Mijlociu, în urma unei solicitări venite din partea guvernului american, scrie BBC.

Compania californiană Planet Labs a introdus inițial, în martie, o întârziere de 14 zile în livrarea noilor imagini din regiune. Ulterior, a trecut la o restricție „pe termen nedeterminat”.

Decizia a limitat modul în care jurnaliștii, organizațiile umanitare și analiștii pot folosi imagini din satelit pentru a evalua impactul războiului SUA-Israel cu Iranul, inclusiv pagubele provocate țintelor militare și infrastructurii civile.

Nu este clar ce a determinat SUA să ceară Planet să își suspende acoperirea, iar Departamentul Apărării nu a răspuns unei solicitări de comentariu.

Planet a spus inițial că întârzierea de 14 zile avea rolul „de a ne asigura că imaginile noastre nu sunt exploatate tactic de actori ostili pentru a ținti personalul aliaților și partenerilor NATO, precum și civili”.

Într-un comunicat transmis pentru BBC Verify, compania a precizat că trece acum la un sistem de „distribuție controlată” și că va pune la dispoziție imagini selectate „punctual, până când riscul de securitate se va diminua”.

Planet a refuzat să spună cât de cuprinzătoare sunt restricțiile. Dar, pe baza accesului BBC Verify la portal, se pare că acestea acoperă cea mai mare parte a Orientului Mijlociu, inclusiv Irakul, Libanul, Israelul și Gaza.

Un expert în imagistică satelitară a declarat pentru BBC Verify că firme precum Planet, care au contracte militare, aplică uneori cereri de „conformare voluntară”, în realitate „alimentate de structurile de stimulente comerciale”.

BBC Verify a folosit imagini Planet în relatările sale despre Orientul Mijlociu, inclusiv de la începutul războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie – de exemplu, pentru a documenta un atac american asupra unei școli din orașul iranian Minab.

Modificările fac ca imaginile surprinse după 9 martie să nu mai fie disponibile în mod obișnuit pentru clienții companiei.

Imaginile satelitare au devenit un instrument-cheie pentru reporteri, potrivit jurnalistului de investigație Benjamin Strick, care a colaborat cu CNN, Financial Times și BBC.

Asta este valabil mai ales pentru „zonele de conflict, dezastre și alte medii cu acces restricționat, unde reporterii nu pot ajunge în siguranță sau unde informațiile sunt strict controlate”, a spus el.

Modelul de business al Planet este similar cu al altor companii din industrie. Firma și-a extins colaborările cu sectorul american al apărării, inclusiv cu National Geospatial Intelligence Agency (agenția americană de informații geospațiale) și – printr-o filială – cu US Navy. Lucrează, de asemenea, cu armatele germană și suedeză.

Vantor, fostă Maxar, are contracte cu US Army și US Space Force și limitează acoperirea bazelor militare americane. Compania a declarat însă pentru Reuters la începutul acestei săptămâni că nu a fost solicitată de oficialii Pentagonului să își restricționeze acoperirea Iranului.

Bill Greer, analist geospațial care a lucrat anterior la Maxar și a cofondat serviciul satelitar non-profit Common Space, a remarcat că numărul contractelor de apărare deținute de companii precum Planet le oferă guvernelor o anumită influență asupra lor.

„Ceea ce vedem acum este o conformare voluntară, alimentată de structurile de stimulente comerciale, nu de mandate legale”, a declarat el pentru BBC Verify. „Când cel mai mare client al tău este și guvernul care te reglementează, linia dintre voluntar și involuntar devine foarte subțire”.

Greer a mai observat că organizațiile umanitare sunt și ele afectate de restricțiile privind imaginile satelitare.

„Când o întreagă regiune intră în «beznă» pe termen nedeterminat, acest lucru le afectează direct acestora capacitatea de a planifica evacuări, de a evalua pagubele, de a documenta abuzuri ale drepturilor omului și de a coordona livrarea ajutoarelor”, a spus el.

Organizația caritabilă Oxfam a declarat pentru BBC Verify că folosește imagini satelitare pentru a-și planifica o parte din operațiunile logistice în timpul conflictelor active și al dezastrelor.

Responsabilul pentru acțiuni umanitare al organizației, Magnus Corfixen, a spus că în Gaza – unde Planet și-a suspendat și ea acoperirea – serviciile satelitare i-au ajutat să deruleze programul de apă, salubritate și igienă (WASH).

„Nu puteam ajunge în persoană la aceste sisteme de apă”, a spus el. „Așa că am încercat să folosim imaginile satelitare pentru a vedea dacă mai erau sau nu funcționale, ori dacă fuseseră distruse”.

El a adăugat că, pe baza analizei imaginilor, Oxfam își planifica apoi ce echipamente trebuiau transportate în Fâșia Gaza.

BBC Verify a folosit, la rândul său, imagini satelitare pentru a relata despre schimbările și pagubele din Gaza, având în vedere că Israelul nu permite presei să trimită jurnaliști în mod independent în Fâșie. Au existat și în trecut întârzieri la imaginile din Gaza, dar niciodată de o asemenea amploare.

Todd Harrison – cercetător senior la American Enterprise Institute și fost căpitan în US Air Force – a declarat pentru BBC Verify că armata iraniană are o capacitate proprie limitată de supraveghere prin satelit, ceea ce o face puternic dependentă de Rusia, China și „orice imagini pot obține de la furnizori comerciali”.

„Firmele comerciale americane și europene au unele dintre cele mai bune capacități de supraveghere spațială din lume”, a precizat el. „Aceste date ar fi extrem de valoroase pentru Iran în eforturile sale de a lovi ținte din întregul Orient Mijlociu... și pentru a evalua eficiența propriilor atacuri”.

Au existat și temeri că unii actori rău intenționați au profitat de restricțiile impuse asupra imaginilor din Iran pentru a răspândi falsuri online.

Amir Farhand – fondatorul Soar.Atlas, o platformă australiană de cartografiere care folosește imagini satelitare – a declarat că a observat „o creștere masivă a imaginilor satelitare false în timpul acestui conflict”, adăugând că tendința „devine o problemă serioasă”.

În absența serviciilor Planet, clienții săi din presă – precum BBC și The New York Times – au apelat la soluții din afara SUA.

Dar Christoph Koettl, jurnalist de investigații vizuale la The New York Times, a declarat că rezoluția oferită de unele dintre aceste servicii – precum cel al Agenției Spațiale Europene – nu oferă același nivel de detaliu sau aceeași acoperire extinsă.

„Imaginile sunt mai neclare. Nu pot distinge între mașini, vehicule, lucruri de genul ăsta”, a spus el. „Cu un furnizor precum Planet Labs, avantajul este că fotografiază aproape fiecare loc de pe Pământ o dată pe zi”.

Harrison a spus că se așteaptă ca astfel de restricții să devină tot mai frecvente, dar și tot mai inutile, pe măsură ce industria se extinde și apar noi furnizori în întreaga lume.

„Pentru că tehnologia cu dublă utilizare de acest fel a devenit tot mai democratizată, face ca teatrul modern de operațiuni să fie mai transparent pentru ambele tabere decât oricând”, explică el. „Este o realitate la care SUA și alte state vor trebui să se adapteze în modul în care își planifică și desfășoară operațiunile militare”.