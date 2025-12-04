Pactul militar care dă fiori occidentului: India închiriază un submarin nuclear de la Rusia pentru 2 miliarde de dolari

Vizita de două zile a lui Vladimir Putin în India, prima din 2022 de când a început războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Vizita de două zile a lui Vladimir Putin în India, prima din 2022 de când a început războiul din Ucraina, va include discuții importante privind colaborarea militară dintre cele două țări. Potrivit Bloomberg, Federația Rusă și India au finalizat un proces de negocieri de mai mulți ani privind închirierea unui submarin nuclear de către armata indiană.

Evenimentul poate fi privit ca un moment de cotitură pentru guvernul de la New Delhi care a încercat în contextul invaziei din Ucraina să facă o echilibristică tensionată între Rusia și țările occidentale. În trecut, SUA au amenințat că vor impune sancțiuni după ce India a finalizat un acord pentru sistemele de apărare aeriană S-400.

Mai mult, potirvit The Hindu, Duma de Stat din Rusia, a ratificat marți, 2 decembrie 2025, un pact militar cheie cu India înaintea vizitei de stat a președintelui Vladimir Putin la New Delhi. Schimbul reciproc de sprijin logistic (RELOS), semnat pe 18 februarie între cele două guverne, a fost trimis Dumei săptămâna trecută pentru ratificare de către prim-ministrul Mihail Mișustin.

Acordul RELOS stabilește procedura pentru trimiterea formațiunilor militare, navelor de război și aeronavelor militare ale Rusiei în India și invers, precum și organizarea sprijinului lor logistic reciproc.

Acordul va reglementa nu doar trimiterea trupelor și echipamentelor, ci și logistica acestora.

Procedura stabilită va fi utilizată în timpul exercițiilor comune, antrenamentelor, ajutorului umanitar, eforturilor de ajutor în caz de dezastre naturale și provocate de om, precum și în alte cazuri, conform acordului.

De ce vrea India un submarin nuclear rusesc

Pentru India submarinul nuclear rusesc este esențial pentru a-și antrena marinarii și a învăța cum să organizeze operațiuni navale nucleare în timp ce își construiește propriile nave.

India deține deja două submarine nucleare, dar cel rusesc are capacități superioare. Dezvoltarea unei astfel de flote va permite Indiei să formeze o triadă nucleară , capacitatea de a lansa atacuri nucleare de pe uscat, mare și aer.

Negocierile s-au prelungit timp de aproape un deceniu, deoarece părțile nu au putut ajunge la un acord asupra unui preț. Acum, au convenit că India va închiria submarinul timp de 10 ani pentru 2 miliarde de dolari, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu situația. Prețul include asistență tehnică pe durata contractului. Nava este capabilă să transporte rachete nucleare, dar, conform acordului, nu poate fi folosită în război.

Se așteaptă ca submarinul să fie livrat în termen de doi ani, dar din cauza complexității proiectului, termenul limită ar putea fi amânat. India a închiriat anterior un submarin de la Rusia, care a fost returnat în 2021.

Cum încurajează politicile lui Trump apropierea Indiei de Rusia

Accentuarea legăturilor dintre Rusia și India vine după ce politicile lui Donald Trump, caracterizate prin declanșarea unui război comercial și anunțarea dublării tarifelor de import la 50% în vară, când negociatorii indieni credeau că sunt aproape de un acord comercial cu Washingtonul, l-au împins pe Modi spre o apropiere de Putin.

Nu e de mirare că vizita lui Putin va fi urmărită cu cea mai mare atenție în ceea ce privește încheierea acordurilor de apărare.

Potrivit The Hindu, orice alte acorduri privind S-400 ar putea atrage după sine noi sancțiuni americane, de care SUA au scutit India anterior.

Alte achiziții avute în vedere, referitoare la avioane de vânătoare care vor fi comandate de India ar putea însemna o pierdere pentru echipamentele americane, lucru pe care Washingtonul îl va privi cu suspiciune.

Presa din India mai scrie că, transferul de tehnologie rusească este esențial pentru India, deoarece nicio altă țară nu a fost de acord până acum să își împărtășească tehnologiile cele mai sensibile. Având în vedere că Duma rusă a aprobat acum pactul logistic militar RELOS cu India, se pot aștepta mai multe angajamente și exerciții cu Rusia, care au dus la proteste din partea UE la începutul acestui an.

Pe 3 decembrie, într-un răspuns adresat Parlamentului, guvernul condus de Modi a declarat că Departamentul Energiei Atomice (DAE) a purtat discuții cu compania rusă Rosatom cu privire la planurile Indiei privind cinci reactoare modulare mici (SMR) autohtone, pentru care Franța și alte state membre ale UE licitează și ele.