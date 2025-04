Papa Francisc s-a făcut preot pentru că femeia pe care a iubit-o l-a refuzat. Cine este Amalia și ce spune despre relația lor

Amalia Damonte, femeia care l-a fermecat pe Jorge Bergoglio. Fotografia datează din anul în care acesta din urmă a devenit Papa Francisc. Sursă foto: Profimedia Images

În tinerețea sa, cu aproape un deceniu înainte de lunga călătorie care îl va duce de la seminar la Vatican și apoi la cele veșnice, Jorge Bergoglio - cunoscut contemporanilor ca Papa Francisc - era îndrăgostit. Cea care i-a făcut inima să tresară era Amalia Damonte, după cum au consemnat Worldcrunch și The Guardian.

Ulterior, destinele li s-au îndepărtat, dar Amalia nu l-a uitat niciodată.

S-au cunoscut în cartierul Flores din Buenos Aires, pe când amândoi aveau 12 ani. N-a durat mult până se se îndrăgostească unul de celălalt.

Amalia a povestit presei scurta lor poveste de iubire în 2013, anul în care Bergoglio a devenit Papa Francisc.

Ea și-a amintit de o scrisoare pe care tânărul Jorge i-a trimis-o și în care își imagina un viitor în care vor fi împreună pentru tot restul vieții lor.

„Îmi amintesc acea scrisorică: pe ea desenase o casă albă cu un acoperiș roșu. Spunea: 'Aceasta este casa pe care ți-o voi cumpăra când ne vom căsători'”, detaliază Amalia Damonte.

Femeia a explicat că ea și Jorge erau mult prea tineri pentru a numi ceea ce s-a întâmplat între ei „o relație”.

Chiar și așa, amprenta puternică a iubirii din preadolescență a marcat-o timp de mai bine de 60 de ani

„Nu am fost iubiți. Am impresia că am fost prima persoană cu care el a crezut că poate avea un cămin și o familie. Nu mi-a promis lucruri rele, mi-a propus un cămin și, pentru mine, asta a însemnat mult”, a rememorat ea.

Amalia a dezvăluit că tânărul Bergoglio i-a spus dacă nu se va căsători cu el, va deveni preot.

Bătaia primită de Amalia după scrisoarea de la Jorge Bergoglio

În contextul epocii și al vârstelor fragede ale lui Jorge și Amalia, scrisoarea băiatului a produs o reacție puternică, dar nu cea anticipată, din partea părinților fetei.

„Tatăl meu mi-a dat o mamă de bătaie. Cum de am primit o astfel de scrisoare de la un băiat? Mama a venit să mă ia de la școală și m-a certat: 'Deci, băieții îți trimit scrisori?' I-am spus: 'Nu mamă, doar Jorge'. Iar ea mi-a spus: 'Ești o domnișoară frumoasă pe care am învățat-o mai bine de atât'”, a descris femeia episodul contondent.

După mesajul clar al părinților ei, Amalia i-a cerut lui Jorge să o lase în pace și să nu-i mai trimită scrisori, deoarece îi era teamă de noi repercusiuni.

„I-am spus: 'Te rog, Jorge, să nu te mai apropii. Dacă află tata, te omoară'”, a evocat ea acel moment problematic, zâmbind, în fața unui grup de reporteri.

Cei doi nu aveau să se mai vadă niciodată.

În timp ce Bergoglio a urcat în ierarhia Bisericii pentru a deveni cardinal și arhiepiscop de Buenos Aires, ea s-a căsătorit și și-a întemeiat o familie.

La momentul veștii că prietenul său din urmă cu mai bine de 60 de ani va fi papă, Amalia a fost cuprinsă de o mare emoție.

„Am sărit în picioare când a fost anunțat. Jorge, îți trimit o îmbrățișare mare, cu o viață întreagă de iubire”, a spus ea.

Femeia a mai afirmat, la momentul respectiv, că nu are nicio nostalgie pentru trecut, nici lacrimi pentru o iubire care a fost refuzată prin intervenția părinților săi.

În schimb, Amalia și-a mărturisit respectul pentru prietenul de demult și a subliniat vocația sa umanitară.

„Inima lui a fost întotdeauna așa. Este un pastor care se oferă altora, dă de mâncare săracilor și haine celor care au nevoie de ele”, a încheiat ea descrierea Papei Francisc.