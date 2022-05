Cum s-a văzut parada Rusiei de Ziua Victoriei pe rețelele sociale | Elicoptere cu frigidere și Vladimir Putin la apă

În schimb, prin Piața Roșie a defilat lansatorul rachetei balistice intercontinentale RS-24 Yars, capabilă să transporte mai multe ogive nucleare.

Președintele Vladimir Putin a reluat tema nazismului și a pus pe același plan lupta împotriva Germaniei hitleriste și campania militară din Ucraina, spunând că militarii ruși și voluntarii pro-Moscova din Donbas luptă pentru "viitorul patriei-mamă".

Pe internet, lucrurile au fost un pic mai nuanțate și au abundat ironiile.

Utilizatorul @DeanstreetFI a publicat o fotografie cu liderul de la Kremlin în apă, în costum de scafandru, cu explicația: "Putin se pregătește să inspecteze Marina militară rusă înainte de Ziua Victoriei".

La rândul său, @TomacMarti publică o caricatură care nu mai are nevoie de comentarii.

Se remarcă faptul că personajul care îl reprezintă pe liderul de la Kremlin nu stă la tribună, ci pe o mașină de spălat iar parada marilor mutilați include un sicriu din care o mână ține, ferm, un vas de closet.

Chiar dacă spectacolul aviatic a fost anulat, el a fost prezent în imaginația internauților, care au prezentat elicoptere militare ruse cărând în hamuri ba omniprezenta mașină de spălat (devenită, se pare, trofeu de război al rușilor în cultura populară), ba un aparat de aer condiționat, ba un frigider.

One of many #Ukrainian produced parodies of the May 9th Victory Day Parade in #Moscow this year... #SlavaUkraini #Ukraine #Russia #ukrainianwar #UkraineInvasion pic.twitter.com/Q6yGsQjUJq

Există și abordări serioase, adiacente paradei de la Moscova.

Nexta_tv relatează că în Novosibirsk, un bărbat a fost arestat după ce a afișat o fotografie în care o persoană în vârstă își acoperă ochii, însoțită de mesajul scris: "Nepoți, mi-e rușine de voi. Noi am luptat pentru pace, voi ați ales războiul!"

In #Novosibirsk, a man was arrested for a poster stating: "I am ashamed of you, grandchildren. We fought for peace, you chose war". pic.twitter.com/VJlX4MhtOn