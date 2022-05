Vladimir Putin prezidează la Moscova parada la care își etalează arsenalul nuclear I Ceremonia a început în sunetul orogiului din Piața Roșie

Evenimentul este dedicat victoriei împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, în urmă cu 77 de ani, însă anul acesta ceremoniei i se adaugă semnificațiile asociate cu invazia declanșată pe 24 februarie.

Parada de la Moscova a început în sunetul orologiului care a marcat ora locală.

La parada de la Moscova vor evolua 77 de avioane care vor survola Piața Roșie din capitala, a declarat Ministerul rus al Apărării citrat de TASS.

Între aceste aparate vor fi opt avioane de vânătoare MiG-29 care vor zbura în formație "Z", simbol al campaniei militare din Ucraina, a continuat sursa citată.

Litera "Z" a fost marcată pe majoritatea vehiculelor militare rusești trimise pe frontul din Ucraina.

Secțiunea aeriană a paradei de la Moscova va include, de asemenea, aeronava model IL-80, cunoscută și sub numele de "avionul apocalipsei", pentru capacitatea sa de a fi folosită ca și centru aeropurtat de comandă în cazul unui război nuclear.

Pe străzile din Moscova vor fi etalate 131 de sisteme de militare - inclusiv lansatoare de rachete balistice intercontinentale și tancuri T-72, T-90 și T-14.

Agenția rusă TASS a difuzat în urmă cu puțin timp imagini care surprind ultimele momente înainte de începerea paradei militare.

Sunt vizibile mai multe tancuri, oprite pe străzile din oraș.

La paradă vor defila - așa cum s-a întâmplat în alți ani - și lansatoarele de rachete cu capabilitate nucleară.

Evenimentul de luni va avea loc în 28 de orașe din Rusia și va implica 65.000 de oameni, 2.400 de mijloace militare și peste 400 de aeronave.

Parada militară a început deja în alte orașe rusești, între care Ekaterinburg, situat în centrul țării.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se observă cum militarii participanți poartă banderole cu litera "Z", simbol al invaziei ruse în Ucraina.

Participants of the military parade in #Yekaterinburg wear the "Z" symbol. Source: Саша Зубковский / It's My City. pic.twitter.com/V8sfOpfj7h

La Vladivostok, în estul Siberiei, unde fusul orar este cu șapte ore înaintea Moscovei, parada s-a desfășurat deja, după cum se vede din imaginile difuzate de RIA Novosti.

Victory day parade was held in #Vladivostok two hours ago. Here is what Ria Novosti showed us. pic.twitter.com/VfzBpbBj2o

Imaginile transmise de AFP arată inclusiv vehicule de epocă.

Victory Day parades begin in Russia.



People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.



This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj