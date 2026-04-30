Paradoxul războiului din Iran: Decalajul economic dintre SUA și China se va adânci dar apare și o ”forță stabilizatoare”

„Fă-ți un control mintal”, le spune strategul Kisore Mahbubani, fostul preşedinte al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, celor care subestimează SUA și China, în timp ce prognozează o diferență mai mare a PIB-ului dintre cele două până în 2030.

Se preconizează că decalajul economic dintre Statele Unite și China se va adânci la 11 trilioane de dolari americani până la sfârșitul deceniului, însă escaladarea geopoliticii - în special războiul din Iran și criza actuală din Strâmtoarea Hormuz - ar putea acționa în mod accidental ca o forță stabilizatoare pentru relațiile bilaterale, potrivit cunoscutului strateg, citat de South China Morning Post

Kishore Mahbubani, fost președinte al Consiliului de Securitate al ONU și fost diplomat de rang înalt din Singapore, a prognozat că disparitatea produsului intern brut dintre cele mai mari două economii ale lumii ar putea deveni mai pronunțată și că oricine crede că SUA slăbește „ar trebui să-și facă un control medical”.

„SUA rămâne cea mai puternică economie. Chiar și în anii 2000 și 2010, când China a crescut mult mai rapid, diferența de mărime nu s-a diminuat”, a declarat Mahbubani, vorbind marți la Conferința China găzduită de Camera de Comerț Americană din Hong Kong.

„[Decalajul] a crescut de fapt în 2020: PIB-ul SUA a fost de 21 de trilioane de dolari americani, cel al Chinei de 15 trilioane de dolari americani – un decalaj de 6 trilioane de dolari americani”, a explicat el. „În 2030, se preconizează că PIB-ul SUA va ajunge la 37,6 trilioane de dolari americani, iar cel al Chinei la 26 de trilioane de dolari americani – decalajul va crește de la 6 trilioane la 11 trilioane.”

Însă, în mod similar, el a spus că cei care spun că China ar putea pierde ar trebui și ei să fie verificați mental.

„Emergența Chinei a fost cea mai mare transformare din istoria lumii... Amploarea și amploarea renașterii Chinei într-un interval de timp atât de scurt sunt mai mult decât uimitoare”, a declarat Mahbubani în fața unui public din care s-au numărat Julie Eadeh, consul general al SUA la Hong Kong, și Cui Jianchun, comisar al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

Întrucât se așteaptă ca președintele american Donald Trump să întreprindă o vizită importantă în China luna viitoare, Mahbubani a subliniat că gestionarea relației ar necesita o „cantitate extraordinară” de înțelepciune și cooperare.