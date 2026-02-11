Parlamentarii din Turcia și-au cărat pumni fără număr, din cauza ministrului numit de Erdogan

1 minut de citit Publicat la 19:45 11 Feb 2026 Modificat la 19:45 11 Feb 2026

Bătaie în Parlamentul Turciei. Foto: Profimedia Images

O încăierare spectaculoasă a avut loc miercuri în Parlamentul de la Ankara, unde era programată ceremonia depunerii jurământului de către noul ministru al Justiției, Akin Gurlek, numit de președintele Recep Tayyip Erdogan, scrie presa internațională.

Gurlek a fost procuror-șef în Istanbul, poziție din care a instrumentat procese împotriva mai multor membri ai Partidului Popular Republican (CHP), principala formațiune de opoziție.

CHP a denunțat aceste procese ca fiind motivate politic.

La nivel național, sute de oficiali din municipalitățile conduse de CHP au fost arestați în cadrul anchetelor de corupție.

Printre arestați s-a numărat și primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, considerat principalul rival al lui Erdogan.

Imamoglu a fost încarcerat anul trecut.

Guvernul insistă că sistemul judiciar al țării acționează în mod independent.

Erdogan numește noi miniștri la Justiție și Interne în timp ce încearcă să facă pace cu PKK

Încăierarea din de miercuri forul legislativ turc a început cu îmbrânceli și vociferări, apoi parlamentarii de la putere și din opoziție au început să-și împartă pumni, fără menajamente.

WILD FOOTAGE ?



Turkish parliament got really crazy today as officals started throwing punches at eachother pic.twitter.com/am7D9IVnga — Open Source Intel (@Osint613) February 11, 2026

Ulterior bătăii generalizate, fostul procuror-șef a fost văzut depunând jurământul, înconjurat de membri ai partidului de guvernământ.

Numirea în funcție a a lui Akin Gurlek nu este singulară: președintele Erdogan l-a desemnat pe Mustafa Ciftci, guvernatorul provinciei Erzurum, în funcția de ministru de Interne.

Schimbările din guvernul turc nu au fost justificate public.

În Monitorul Oficial al țării s-a precizat doar că predecesorii lui Gurlek și Ciftci au solicitat să fie eliberați din funcție.

Presa internațională notează însă că noile numiri vin în contextul în care Turcia dezbate posibile reforme constituționale și are în lucru o inițiativă de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK, vizând încheierea unui conflict vechi de decenii.

Se așteaptă ca Parlamentul să adopte reforme pentru a sprijini procesul.