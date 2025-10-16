Parlamentul bulgar îi lasă fără mașini pe angajații Administrației Prezidențiale. Președintele anunță că va merge cu mașina personală

După ce Parlamentul Bulgariei a lăsat angajații Administrației Prezidențiale fără mașini de protocol, președintele Rumen Radev a anunțat că, în semn de protest, va folosi doar autoturismul personal pentru deplasările oficiale, începând cu 20 octombrie 2025. Președintele Bulgariei a precizat că l-a informat pe șeful Serviciului Național de Securitate (NSS) cu privire la decizia sa, relatează agenția de presă Novinite.

Președintele Rumen Radev a precizat, în scrisoarea către general-maior Emil Tonev, că legea care amendează Legea Serviciului Național de Securitate a înlăturat prevederile conform cărora angajații Administrației Prezidențiale au dreptul la mașini de protocol din partea NSS, fără să stipuleze o alternativă.

Drept consecință, angajații Administrației Prezidențiale care trebuie să îndeplinească sarcini oficiale legate de ceremonii de stat, protocol și programul de lucru al președintelui vor fi nevoiți să folosească propriile autoturisme.

Rumen Radev a atras atenția asupra principiul său de lungă durată, în calitate de comandant militar, de a nu-și abandona subordonații în situații dificile, adesea create de decizii politice. Astfel, și el va circula doar cu mașina personală.

„Sunt convins că atunci când clasa politică adoptă legi care subminează statul, datoria cetățenilor bulgari este să-l reconstruiască. Iar acest lucru începe cu integritatea personală și cu refacerea încrederii dintre cetățeni și politicieni”, a scris președintele bulgar în scrisoarea citată de Novinite.

El și-a încheiat mesajul exprimându-și speranța că motivele sale vor fi înțelese și susținute de destinatari.