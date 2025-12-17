Parlamentul European a votat interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti din 2027. Importul de petrol rămâne permis

Ţevi pentru gaze naturale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Parlamentul European a adoptat, miercuri, interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană începând "cel târziu" din toamna lui 2027. Acţiunea are scopul de a priva Rusia de resursele finanţării Războiului din Ucraina. "Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi Rusiei şi finanţăm în continuare masacrele din Ucraina", a spus raportoarea textului, Inese Vaidere, relatează AFP.

Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate acest text, care este necesar să obţină o ultimă undă verde a statelor membre ale Uniunii Europene (UE), cu o majoritate calificată, de obicei fiind o formalitate.

"Abandonarea gazelor naturtale ruseşti este un mare succes al Uniunii Europene. Un gest cu adevărat istoric", a spus marţi raportoarea textului, europarlamentara Inese Vaidere.

"De când a început războiul la scară mare, în februarie 2022, Uniunea Europeană a plătit peste 216 miliarde de euro pe energie fosilă rusească. Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi Rusiei şi finanţăm în continuare masacrele din Ucraina", a continuat ea.

Textul prevede o interzicere treptată a achizţionării de gaze naturale ruseşti, care urmează să se aplice cel mai târziu la 1 noiembrie 2027 contractelor de achiziţionare pe termen lung, fiind cele mai sensibile, deoarece ele sunt încheiate uneori pe o perioadă de zeci de ani.

Penalităţi financiare ar putea să fie aplicate întreprinderilor care ocolesc această interdicţie. În schimb, acordul nu prevede o interzicere totală a achiziţiilor de petrol şi de combustibil nuclear ruseşti, la care recurg în continuare multe state membre UE.

Comisia Europeană (CE) a optat în favoarea unei propuneri legislative şi nu în favoarea unor sancţiuni, deoarece aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membrte UE, în loc de unanimitate.

Scopul este să ocolească vetourile Ungariei şi Slovaciei, două ţări considerate apropiate Moscovei şi care se opun aprig acestor măsuri.

Premierul ungar Viktor Orban a ameninţat, de altfel, să conteste planul în justiţie.

Eurodeputatul Thierry Mariani, un reputat prorus de la grupul Patrioţilor (extremă dreapta), a denunţat marţi o "ruptură istorică, impusă (...) fără unanimitate şi cu preţul unor riscuri juridice majore la adresa statelor şi întreprinderilor".