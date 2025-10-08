Parlamentul European dezbate Zidul Dronelor. Ursula von der Leyen: Va proteja Flancul Estic

3 minute de citit Publicat la 12:30 08 Oct 2025 Modificat la 12:30 08 Oct 2025

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Sursa foto: Getty Images

Parlamentarii europeni dezbat, miercuri, la Strasbourg, propunerea Comisiei Europene, privind crearea unui "Zid al dronelor" pe flancul estic, pentru a contracara amenințările cu obiecte fără pilot trimise de Rusia în cadrul războiului său hibrid împotriva democrațiilor de pe continent.

Zidul dronelor ar urma să fie o rețea stratificată de sisteme de detectare și interceptare, bazându-se pe capacitățile anti-drone ale fiecărui membru al UE.

Proiectul a fost inițiat în contextul în care mai multe țări europene au raportat incursiuni în spațiul lor aerian, majoritatea acestor state indicând Rusia drept responsabil, în timp ce Kremlinul neagă orice responsabilitate.

Potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, Boris Pistorius a mai avertizat că dezvoltarea zidului dronelor ar putea dura cel puțin trei sau patru ani.

Ursula von der Leyen: Nu e fiabil să folosim avioane scumpe pentru a doborî drone

"Doar în ultimele săptămâni, avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar drone au zburat în zone din Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania.

Multe zboruri au fost anulate. Este o parte a unui model îngrijorător de amenințări care se înmulțesc. Au fost tăiate cabluri maritime, aeroporturi și obiective logistice au fost paralizate de atacuri digitale, în timp ce alegerile au fost vizate de campanii răuvoitoare.

Este un război hibrid. Europa trebuie să reacționeze. Avem nevoie de un sistem anti-drone care sa fie accesibil și care să poată detecta, intercepta rapid și neutraliza rapid dronele.

Trebuie să răspundem prin unitate. Trebuie să descurajăm. Misiunea UE este sa garanteze pacea. Europa trebuie sa se doteze urgent cu o capacitate strategica de a reacționa. Am început deja, avem cea mai mare creștere din istorie pentru Apărare.

Peste doua săptămâni, vom prezenta foaia de parcurs pentru menținerea păcii. Pe primele poziții vor figura încălcarea spațiului aerian, supravegherea flancului și zidul de drone.

Nu este fiabil să folosim avioane scumpe pentru a dobori drone.

Zidul de drone va contribui la supravegherea flancului estic, va monitoriza si proteja cerul și apele membrilor noștri estici. Acest sistem anti drone va fi un scut pentru întreaga Uniune", a spus, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

E uroparlamentar rom â n: Rom â nia a fost vizat ă de dronele rusești

"Astăzi, Parlamentul European transmite un mesaj clar: Europa nu va rămâne tăcută când dronele rusești încalcă spațiul aerian și infrastructura este pusa in pericol.

România a fost vizată de dronele rusești. Fragmente de dronă au cazut pe teritoriul României. Au fost atacuri cibernetice, campanii de dezinformare menite sa slăbească securitatea UE.

Cerem o reacție concreta din partea UE si NATO. Solicit ca Vladimir Putin să plătească pentru efectele acestor acțiuni, inclusiv prin folosirea activelor rusești, pentru acoperirea costurilor necesare pentru neutralizarea provocărilor", a declarat, la rândul său, europarlamentarul Victor Negrescu.

"Zidul dronelor", î nt â mpinat cu scep ticism de principalele puteri economice și militare din UE

Planul Comisiei Europene de a implementa un "Zid al dronelor" la granița de est a Uniunii, s-a confruntat cu reacții sceptice, săptămâna trecută, la Copenhaga.

Mai multe state din bloc, care nu au graniță cu Rusia, și-au manifestat rezervele față de acest proiect.

Antonio Costa, a declarat că "liderii au sprijinit pe scară largă proiectele emblematice care vor consolida securitatea Europei, inclusiv Zidul European al Dronelor și Sistemul de Observație a Flancului Estic"

Realitatea este însă că nu toți membrii au fost convinși.

Țările sud-europene susțin că de investițiile în astfel de planuri de apărare ar trebui să beneficieze toate statele membre, nu doar flancul estic al UE.

Franţa şi Germania sunt, la rândul lor, rezervate față de un Zid al dronelor.

"Sunt precaut în privința unor astfel de termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe. În realitate, trebuie să avem sisteme avansate de avertizare pentru a anticipa mai bine amenințările, trebuie să descurajăm cu capacități europene de foc pe distanță lungă și trebuie să avem mai multe sisteme de apărare sol-aer și de contracarare a dronelor", a opinat președintele francez Emmanuel Macron.

Iar ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus că există alte priorități în UE şi în NATO.

"Apărarea împotriva dronelor, desigur, dar nu printr-un zid al dronelor", a afirmat el la Forumul de Securitate de la Varșovia.