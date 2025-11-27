Parlamentul European vrea noi norme mai transparente pentru activităţile de lobby din ţările terţe

Parlamentul European şi-a adoptat joi poziţia pentru negocierile cu statele membre ale UE cu privire la noi norme menite să sporească transparenţa activităţilor de reprezentare a intereselor desfăşurate în numele ţărilor terţe în ţări din Uniunea Europeană, cu 392 voturi pentru, 88 împotrivă şi 133 abţineri, conform Agerpres.

Noile norme vizează sporirea transparenţei şi responsabilităţii democratice în reprezentarea intereselor desfăşurate în numele ţărilor terţe fără a restricţiona implicarea civică legitimă, informează un comunicat al legislativului comunitar.

Potrivit sursei citate, eurodeputaţii au consolidat propunerea iniţială a Comisiei Europene prin clarificarea definiţiilor şi introducerea de garanţii pentru a se asigura că activităţile legitime care pot contribui în mod pozitiv la dezbaterea publică nu sunt stigmatizate.

Directiva reglementează activităţile de reprezentare a intereselor desfăşurate în schimbul unei remuneraţii sau al altor tipuri de plată care urmăresc să influenţeze politicile, legislaţia sau procesul decizional în UE.

La ce activităţi face referire directiva

Acestea includ organizarea sau participarea la reuniuni şi conferinţe, prezentarea de contribuţii la consultări sau audieri, desfăşurarea de campanii de comunicare, inclusiv prin intermediul influencerilor de pe platformele de comunicare socială, elaborarea de documente de politică şi de poziţie, propunerea de proiecte de amendamente şi efectuarea de sondaje.

Sunt excluse activităţile precum funcţiile oficiale guvernamentale sau diplomatice, serviciile mass-media, consultanţa juridică şi cercetarea academică. Eurodeputaţii doresc, de asemenea, să protejeze activităţile organizaţiilor societăţii civile, iar finanţarea din granturi provenite din ţări terţe care nu au legătură cu activităţile de lobby nu ar fi considerată remuneraţie.

Pentru a consolida transparenţa şi responsabilitatea democratică, directiva ar impune autorităţilor naţionale independente să menţină registre obligatorii, care ar fi interconectate prin intermediul unui portal centralizat al UE. După înregistrare, entităţilor li s-ar emite un număr european unic de reprezentare a intereselor (EIRN), valabil pe întreg teritoriul UE. Eurodeputaţii subliniază că datele ar trebui prezentate într-un mod factual şi neutru, în timp ce simpla înregistrare nu ar trebui să creeze un climat de neîncredere.

Eurodeputaţii doresc, de asemenea, să se asigure că, spre deosebire de anumite legi privind "agenţii străini" din unele ţări, directiva nu poate fi utilizată pentru a eticheta sau a sancţiona entităţi, inclusiv organizaţii ale societăţii civile, sau pentru a restricţiona implicarea civică.

De asemenea, aceasta nu ar trebui să fie utilizată pentru a interzice activităţi sau pentru a solicita divulgarea finanţării din ţări terţe care nu are legătură cu eforturile de reprezentare a intereselor.

"Transparenţa nu este o chestiune ideologică, ci o condiţie de bază pentru încrederea democratică. În temeiul acestei directive, orice persoană care doreşte să influenţeze deciziile în ţările UE în numele unui guvern străin va trebui să se înregistreze şi să fie vizibilă. Directiva stabileşte norme clare şi uniforme în întreaga Europă, fără a eticheta sau a împovăra organizaţiile legitime", a declarat raportoarea Adina Vălean, din România, citată în comunicatul PE.

PE este acum pregătit să înceapă negocierile cu statele membre, odată ce Consiliul îşi adoptă propriul mandat.

Activităţile de reprezentare a intereselor, cunoscute sub denumirea de activităţi de lobby, sunt tratate în mod diferit de statele membre. În prezent, doar 16 state membre au luat măsuri în vederea reglementării activităţilor de reprezentare a intereselor generale. Acest lucru creează obstacole pe piaţă şi o concurenţă inegală, şi poate împinge reprezentarea intereselor către state mai puţin reglementate pentru a se sustrage unor norme mai stricte, notează comunicatul citat.