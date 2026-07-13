Parlamentul ungar a votat demiterea preşedintelui numit de Orban. Ce urmează pentru Tamas Sulyok

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Parlamentul ungar a adoptat luni un amendament constituţional menit în special să pună capăt mandatului preşedintelui Tamas Sulyok, calificat drept „marionetă” a lui Viktor Orban de către premierul Peter Magyar, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Deputaţii au adoptat amendamentul cu 139 de voturi pentru şi 6 împotrivă, în cursul unui vot boicotat de partidul naţionalist Fidesz al lui Viktor Orban, învins în alegerile legislative din aprilie, după 16 ani petrecuţi la putere.

Măsura face parte din eforturile noului premier de a demonta ultimele redute ale puterii lui Orban, demers pentru care a primit un mandat solid din partea alegătorilor. Preşedintele ungar dispune de prerogative limitate – poate bloca legi prin veto sau cere revizuirea lor –, însă rămâne o figură politică cu greutate simbolică.

Partidul lui Magyar, Tisza, deţine o supermajoritate în parlament, ceea ce îi permite să modifice constituţia şi să anuleze schimbările operate de Orban, despre care susţine că au subminat democraţia.

Amendamentul pune capăt imediat mandatului lui Sulyok, invocând o „pierdere gravă a încrederii” societăţii în persoana sa. Parlamentul urmează să aleagă un nou preşedinte, până la intrarea în vigoare a unei noi constituţii sau pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

Sulyok, care a activat timp de 10 ani ca judecător al Curţii Constituţionale înainte ca parlamentul să-l numească preşedinte în 2024, a declarat că nu are nicio agendă politică.

El s-a opus amendamentului şi a cerut o evaluare din partea Comisiei de la Veneţia, organismul consultativ al Consiliului Europei specializat în drepturile omului.

Dacă preşedintele nu promulgă actul normativ în termen de cinci zile, va fi iniţiată o procedură de suspendare din funcţie.