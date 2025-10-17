Partidul Socialiştilor Europeni a exclus formaţiunea premierului slovac Fico, ce s-a abătut de la linia progresistă

Robert Fico a mai afirmat vineri că a primit cu "mândrie" vestea excluderii partidului său din rândul socialiştilor europeni / foto: Getty Images

Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a exclus vineri din rândurile sale partidul social-democrat SMER-SD al premierului slovac Robert Fico, acuzându-l că s-a îndepărtat de „valorile europene” şi că menţine relaţii apropiate cu Rusia şi China, relatează agenţiile EFE şi TASR, potrivit Agerpres.

Robert Fico, un politician social-democrat, dar apropiat de premierul ungar Viktor Orban prin poziţiile sale conservatoare criticate de Bruxelles şi prin refuzul său de a susţine Ucraina în războiul cu Rusia, se află din octombrie 2023 la conducerea unui guvern de coaliţie după ce partidul său a câştigat alegerile legislative.

Din această coaliţie mai fac parte formaţiunea Hlas (Vocea), un partid moderat de stânga scindat din SMER-SD, şi formaţiunea naţionalistă Partidul Naţional Slovac (SNS). După includerea acestui partid naţionalist în guvern socialiştii europeni au suspendat atunci partidul lui Fico din rândurile lor. Dar acum, la congresul desfăşurat la Amsterdam, PES a decis "în unanimitate" excluderea SMER-SD.

„Congresul PES a votat pentru excluderea SMER, din Slovacia. Suntem o familie progresistă şi toţi membrii noştri apără valori europene precum egalitatea de gen, statul de drept şi o Europă socială puternică", au motivat socialiştii europeni decizia, într-un mesaj pe social-media.

Încă de la suspendarea partidului premierului Fico din PES, în 2023, socialiştii europeni au remarcat "divergenţe clare faţă de valorile PES" demonstrate de social-democratul Fico, ce a câştigat alegerile cu un discurs similar cu cel al conservatorului Viktor Orban, promiţând încetarea ajutorului militar pentru Ucraina, combaterea migraţiei ilegale şi măsuri anti-LGBT, promisiuni pe care le-a pus în practică.

Slovacia şi-a revizuit luna trecută Constituţia, stabilind în chestiunile culturale şi etice întâietatea dreptului naţional în faţa celui european şi recunoaşterea prin lege doar a două sexe, masculin şi feminin.

Premierul Robert Fico a subliniat că apărarea "tradiţiilor, moştenirii culturale şi spirituale a strămoşilor noştri" impune ridicarea "unui baraj constituţional în faţa progresismului" şi restabilirea "bunului simţ".

Amendamentul constituţional stabileşte de asemenea că numai cuplurile căsătorite vor avea dreptul să adopte copii, cu rare excepţii, iar în şcoli va trebui să se predea numai ceea ce este conform Constituţiei. Această ultimă prevedere pare inspirată din legea ungară care interzice propaganda homosexuală în şcoli, lege a cărei abrogare este cerută de Comisia Europeană într-o serie de condiţii puse Budapestei pentru a-i debloca accesul la fondurile europene îngheţate de Bruxelles pe motivul încălcării statului de drept.

Reacția premierului slovac: „Pentru noi este o decoraţie"

Reacţionând după decizia de excludere anunţată de PES, partidul SMER-SD a admis că aceasta este un rezultat al îndepărtării graduale a formaţiunii de ideile Bruxelles-ului. La rândul său, premierul Fico a declarat că preşedintele PES, Stefan Lofven, i-a spus că unii socialişti europeni sunt nemulţumiţi de întâlnirile sale cu preşedintele rus Vladimir Putin şi de vizitele efectuate în Rusia şi China.

„Nu înţeleg de ce socialiştilor europeni nu le convine să aniversăm încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi victoria împotriva fasciştilor", a spus premierul slovac, care a fost singurul dintre şefii de stat şi de guvern din ţările UE care a participat în luna mai la Moscova la festivităţile ocazionate de împlinirea a 80 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste.

El a mai afirmat vineri că a primit cu "mândrie" vestea excluderii partidului său din rândul socialiştilor europeni. "Dacă ei doresc să ne pedepsească pentru recunoaşterea căsătoriei (între un bărbat şi o femeie) sau a celor două sexe biologice, asta pentru noi este o decoraţie", a adăugat Robert Fico.

O eurodeputată a partidului SMER-SD, Monika Benova, a declarat că această formaţiune a primit din partea grupului Patrioţi pentru Europa o ofertă să se alăture acestuia în Parlamentul European. Grupul Patrioţi pentru Europa a fost format de Viktor Orban împreună cu fostul premier ceh Andrej Babis, al cărui partid a câştigat recent alegerile legislative, dar fără a obţine majoritatea.

Vicepreşedintele grupului Patrioţi pentru Europa, austriacul Harald Vilimsky, membru al formaţiunii de extremă dreaptă Partidul Libertăţii, a apreciat că partidul SMER-SD "s-ar potrivi bine" cu acest grup din Parlamentul European.