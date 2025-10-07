UE analizează un nou plan pentru a restricționa deplasările diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar

3 minute de citit Publicat la 15:17 07 Oct 2025 Modificat la 15:17 07 Oct 2025

Planul vizează membrii misiunilor diplomatice și consulare ale Rusiei, inclusiv personalul administrativ și tehnic, dar și pe membrii familiilor acestora. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană ia în considerare o propunere care ar putea limita circulația diplomaților ruși pe teritoriul statelor membre, potrivit unui document consultat de Euronews și anexat celui mai nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Planul vizează membrii misiunilor diplomatice și consulare ale Rusiei, inclusiv personalul administrativ și tehnic, dar și pe membrii familiilor acestora.

Dacă va fi aprobat, noul sistem va impune diplomaților ruși obligația de a notifica în prealabil intenția de a călători sau de a tranzita un alt stat membru decât cel în care sunt acreditați.

Conform documentului, notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 24 de ore înainte de sosire și trebuie să includă mijlocul de transport, data și punctul de intrare/ieșire. Statul gazdă va avea apoi posibilitatea de a autoriza sau de a refuza deplasarea.

„Este un pas înainte în direcția corectă. Este important să acționăm acum, nu să așteptăm să se întâmple ceva”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

Propunerea, parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni

Măsura a fost adăugată recent de Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS) la al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, aflat în prezent în negociere.

Atunci când pachetul a fost prezentat luna trecută, el nu conținea măsuri legate de diplomați ruși, concentrându-se în principal pe sectorul energetic al Moscovei.

Ulterior, EEAS a sesizat o fereastră de oportunitate politică și a introdus textul de două pagini privind restricțiile de circulație.

În justificarea sa, instituția europeană susține că diplomații ruși „sunt adesea implicați în activități care contribuie la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, în special prin răspândirea narațiunilor Kremlinului despre cauzele războiului, desfășurarea sa și rolul Uniunii Europene.

Documentul avertizează că diplomații ruși care se deplasează prin spațiul comunitar pot desfășura activități coordonate de manipulare a informației și de influențare a opiniei publice.

EEAS precizează că restricțiile propuse nu încalcă Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, deoarece nu limitează libertatea de mișcare în interiorul țării unde sunt acreditați, și nici nu împiedică revenirea lor în Rusia.

Inițiativa Cehiei și contextul politic

Deși este pentru prima dată când o asemenea propunere este discutată formal, ideea de a restricționa diplomații ruși a fost dezbătută informal de mai multe ori în ultimii doi ani.

În primele luni după invazia Ucrainei, mai multe state membre au expulzat diplomați ruși suspectați de spionaj, ceea ce a declanșat reacții de retorsiune din partea Kremlinului.

Cehia a fost una dintre cele mai insistente țări în promovarea acestor restricții la nivelul întregii Uniuni. Țara a fost ținta mai multor operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului și campanii de dezinformare în timpul alegerilor parlamentare.

Săptămâna trecută, ministrul ceh de externe Jan Lipavský a anunțat interzicerea intrării diplomaților ruși care nu dețin acreditare oficială emisă de Praga.

„Operațiunile de sabotaj sunt în creștere și nu ne putem permite riscul ca agenți ruși să opereze sub acoperire diplomatică”, a scris Lipavsky pe rețelele sociale. „Dăm un exemplu altor țări și voi continua să susțin măsuri cât mai stricte la nivel Schengen. Vom apăra Cehia”.

Inițiativa Cehiei a fost mult timp respinsă de unele state membre care doreau să mențină un canal de dialog cu Moscova, însă scepticismul s-a redus treptat, permițând EEAS să includă formal propunerea în pachetul de sancțiuni.

Cum ar funcționa noul sistem

Ca și în cazul celorlalte sancțiuni, măsura ar trebui aprobată în unanimitate de cele 27 de state membre.

În practică, decizia de a permite sau refuza intrarea diplomaților ruși va aparține exclusiv fiecărei capitale, ceea ce înseamnă că aplicarea va fi asimetrică.

Unele țări ar putea opta pentru o abordare strictă, limitând sever circulația, în timp ce altele ar putea fi mai permisive.

Negocierile pentru al 19-lea pachet de sancțiuni vor continua miercuri, iar atenția diplomaților se îndreaptă spre Slovacia, care nu s-a opus conținutului pachetului, dar condiționează aprobarea de cereri suplimentare nespecifice.

În runda anterioară de sancțiuni, premierul slovac Robert Fico a cerut compensații financiare pentru renunțarea la combustibilii fosili ruși, dar a obținut doar o scrisoare cu garanții neobligatorii.