Pentagonul a cerut companiei Planet Labs să nu mai publice imagini din satelit din zona Golfului și Iran

Compania americană Planet Labs PBC a anunțat că nu va mai publica „pe termen nelimitat” imaginile sale din satelit de înaltă rezoluție din Iran, statele din Golf și bazele aliate din apropiere, după o solicitare în acest sens din partea Statelor Unite ale Americii, relatează Agerpres.

„Cu efect retroactiv din 9 martie”, Planet își va modifica modelul de acces, „prelungind decalajul de publicare pentru orice imagine nouă situată în zona de interes desemnată”, a transmis compania, conform AFP.

Într-un anunț anterior, această zonă cuprindea „întregul Iran și bazele aliate din apropiere, pe lângă statele din Golf și zonele de conflict deja existente”.

Compania va „publica imagini de la caz la caz”, în special pentru cazuri urgente sau de interes public, a specificat Planet, care a preconizat că va aplica această regulă până la sfârșitul conflictului.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la 28 februarie de atacurile israeliano-americane din Iran și care s-a extins în Golf odată cu represaliile Teheranului, Planet anunțase la 6 martie un decalaj inițial de 96 de ore pentru publicarea imaginilor sale din satelit cu țările din Golf, decalaj care a fost extins rapid la 14 zile.

Vantor (fostul Maxar), celălalt furnizor important de imagini din satelit, a anunțat la rândul său restricții majore.

În circumstanțe normale, imaginile Planet sunt disponibile pentru clienții săi - între care se numără și AFP - la câteva ore după trecerea sateliților săi deasupra unei zone, o resursă valoroasă pentru companii, cercetători, jurnaliști, dar, posibil, și pentru armatele care doresc să vizeze baze militare sau instalații radar ale inamicului.

Legislația americană prevede că orice companie cu sediul în Statele Unite care exploatează comercial imagini din satelit de înaltă rezoluție poate fi supusă unor limitări din motive de securitate națională sau de politică externă.

În practică, furnizorii de date provenind de la sateliți, care operează sub licență, implementează protocoale de restricție pentru a evita sancțiunile.