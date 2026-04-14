Pericol de scurgeri radioactive la Cernobîl, în cazul prăbușirii învelișului reactorului nr. 4. Greenpeace: „Ar fi catastrofal”

2 minute de citit Publicat la 10:38 14 Apr 2026 Modificat la 10:38 14 Apr 2026

Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O prăbușire necontrolată a învelișului ce izolează reactorul nr.4 avariat al centralei atomo-electrice de la Cernobîl, în Ucraina, ar putea crește riscul de emisii radioactive în mediul ambiant, a avertizat organizația neguvernamentală Greenpeace marți, potrivit France Presse, transmite Agerpres.

Vestigiile acestui reactor sunt acoperite de un sarcofag din oțel și beton, construit în grabă după catastrofa din 1986, precum și de un înveliș exterior modern, un așa-numit nou scut de protecție.

În februarie 2025, această structură metalică instalată în 2016 - pentru acoperirea reactorului ce a explodat în aprilie 1986 - a fost perforată de o dronă rusească.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că a vizat acest sit încă de la începutul invaziei, în 2022, și că l-a lovit în 2025, avariind structura care protejează vechiul sarcofag de la Cernobîl.

„Ar fi catastrofal, întrucât în interiorul sarcofagului se află 4 tone de praf extrem de radioactiv”

În pofida lucrărilor de reparații, funcția noii structuri de izolare a reactorului avariat nu a putut fi „pe deplin restabilită”, avertizează Greenpeace într-un raport publicat marți.

„Aceasta crește riscul de scurgeri radioactive în mediul ambiant, în special în cazul unei prăbușiri” a învelișului de protecție intern, a avertizat organizația neguvernamentală.

„Ar fi catastrofal, întrucât în interiorul sarcofagului se află 4 tone de praf extrem de radioactiv, granule de combustibil și cantități enorme de particule radioactive”, a declarat recent Shaun Burnie, specialist în domeniul nuclear în cadrul Greenpeace Ukraina.

„Deoarece noul scut de protecție nu poate fi reparat în acest moment și nu poate funcționa așa cum era prevăzut, există riscul de scurgeri radioactive”, susține Burnie.

Este necesară o demontare a elementelor instabile ale învelișului intern pentru a evita o prăbușire necontrolată a acestuia, avertizează Greenpeace.

Însă lucrările sunt temporizate din cauza războiului, căci „rachetele rusești sunt lansate în continuare deasupra Cernobîlului”, subliniază expertul citat.

„Dacă o rachetă cade chiar și la 200 de metri distanță, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu un cutremur”

„La 40 de ani după (catastrofa de la Cernobîl), Rusia continuă să ducă un adevărat război nuclear împotriva popoarelor Ucrainei și Europei”, a afirmat el.

Directorul centralei, Serghi Tarakanov, a subliniat că situația este extrem de „periculoasă”.

„Dacă o rachetă cade, nu doar în interiorul structurii de protecție, ci chiar la 200 de metri distanță, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu cel al unui cutremur”, trage un semnal de alarmă acesta.

„Și ceea ce ne-a arătat accidentul din 1986, (...) este că particulele radioactive nu cunosc frontiere”, a amintit el.

Costurile restaurării structurii de deasupra sarcofagului vechi de la Cernobîl, avariată de o dronă rusă în 2025, se ridică „la aproximativ 500 de milioane de euro”, menționase în martie ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.