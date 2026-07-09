Peskov: Cu cât ucrainenii vor lovi mai tare infrastructura Rusiei, „cu atât va trebui să ne extindem zona noastră de securitate”

Vladimir Putin, alături de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a declarat joi că intensificarea loviturilor ucrainene împotriva Rusiei nu va face decât să „prelungească” războiul, după ce preşedintele american Donald Trump a sugerat că acestea ar putea presa Moscova să negocieze încetarea ostilităţilor, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Cu cât regimul de la Kiev va lovi mai mult infrastructurile noastre, cu atât mai mult va trebui să extindem zona de securitate" pe front, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

„O nouă escaladare ar putea prelungi operaţiunea militară specială”, a adăugat el, referindu-se la ofensiva purtată de Rusia în Ucraina din februarie 2022.

Dmitri Peskov a declarat joi că SUA greșesc dacă apreciază că loviturile ucrainene în adâncimea teritoriului rus ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina.

„Prin urmare”, a adăugat Peskov, citat de Sky News, „continuarea escaladării va prelungi, cel mai probabil, operațiunea noastră militară specială până la un anumit nivel - nu vă pot spune exact, dar va duce la crearea, de către noi, a unei zone mai mari de securitate și a unei zone-tampon mai mari”.

Kremlinul acuză „erorile de judecată” ale Washingtonului în războiul din Ucraina

Donald Trump a apreciat miercuri că o „escaladare” a loviturilor ucrainene ar putea „ajuta la încheierea” războiului declanşat de Rusia.

Secretarul de stat american Marco Rubio afirmase la rândul său că „ruşii au din ce în ce mai multe dificultăţi în a-şi apăra propriul spaţiu aerian" şi a spus că Washingtonul speră că această situaţie „va permite de acum înainte să creeze condiţiile necesare pentru a negocia sfârşitul acestui război”.

Dmitri Peskov a menţionat la rândul său „erorile de judecată” ale Washingtonului „potrivit cărora escaladarea şi presiunea militară ar permite favorizarea unei reveniri pe calea reglementării paşnice”.

„Este o idee greşită. De aceea, agravarea tensiunilor şi acţiunile care duc la o escaladare nu vor contribui în niciun caz la procesul de pace”, a adăugat el.

Ucraina şi-a intensificat de mai multe luni atacurile cu drone, vizând în special rafinării, depozite de petrol şi nave-cargo pe mare, ceea ce a provocat penurii de carburant în Rusia.

Eforturile de mediere ale SUA pentru o încetare a focului sunt în impas de la începutul războiului în Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie. În ciuda sprijinului reînnoit al lui Trump pentru Ucraina la recentul summit al NATO, Kremlinul a declarat că vede din partea Washingtonului o „voinţă de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de pace”.