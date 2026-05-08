Peste 50.000 de elevi din Germania sunt așteptați să protesteze din cauza politicii de reînarmare

Imagine de la protestul elevilor din martie. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de elevi din Germania sunt așteptați să boicoteze sălile de clasă și să iasă în stradă într-un protest la nivel național, despre care organizatorii spun că are ca scop oprirea politicii de reînarmare a guvernului, care transformă tinerii în „carne de tun”. În ciuda amenințărilor din partea asociațiilor profesorilor și a Ministerului Educației, care au spus că oricine protestează în timpul orelor de școală ar putea risca sancțiuni și chiar exmatriculare, organizatorii spun că se așteaptă ca numărul participanților să fie cel puțin la fel de mare ca numărul estimat de 50.000 care au participat la primele două proteste, scrie The Guardian.

„Guvernul și industria se pregătesc de război, iar noi, tinerii, ar trebui să devenim carne de tun. Nici măcar nu am fost consultați”, a spus Hannes Kramer, principalul purtător de cuvânt al mișcării Schulstreik gegen Wehrpflicht (Greva școlară împotriva recrutării).

„Protestul reflectă tulburările resimțite în casele și sălile de clasă din Germania, de când guvernul lui Friedrich Merz a introdus modificări profund contestate ale politicii privind serviciul militar, argumentând că țara trebuie să își consolideze apărarea pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei după invazia la scară largă a Ucrainei”, a spus Kramer.

Potrivit Legii privind modernizarea serviciului militar, chestionare obligatorii sunt trimise tuturor tinerilor de 18 ani pentru a evalua disponibilitatea și adecvarea lor pentru serviciul militar. Începând de anul viitor, vor fi introduse testele medicale obligatorii. Legea include, de asemenea, o clauză conform căreia bărbații cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani vor avea, în teorie, permisiunea de a călători în străinătate mai mult de trei luni numai dacă primesc permisiunea din partea forțelor armate. Totuși, Ministerul Apărării de la Berlin a spus că nu va fi nevoie de permisiune.

Legislația adoptată în decembrie nu permite recrutarea obligatorie, dar ministrul Apărării, Boris Pistorius, a declarat că acest lucru este încă dezbătut dacă noua politică nu reușește să recruteze suficienți militari. Potrivit experților, armata profesionistă trebuie să se extindă cu aproximativ 80.000 de membri, până la 260.000, în următorii 10 ani, iar rezerviștii cu 140.000, până la 200.000, într-un interval de timp similar.

Al treilea boicot școlar din ultimele cinci luni a fost programat în mod deliberat să coincidă cu aniversarea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial și a victoriei asupra Germaniei naziste, pe fondul avertismentelor organizatorilor că reconstrucția deliberată a forței militare a Germaniei riscă să o pună pe calea fără revenire la conflict.

„Ziua Victoriei în Europa, din 8 mai 1945, a fost ziua în care fascismul german a fost învins în Europ. Folosim această dată pentru a clarifica consecințele războiului și care pot fi consecințele militarizării rampante”, a spus Kramer, în vârstă de 21 de ani, student la științele educației la Universitatea din Göttingen.

„În prezent, aproape jumătate din bugetul federal este cheltuit pe tancuri, bombe și infrastructură pentru a pregăti țara de război”, a spus el, adăugând că atunci, ca și acum, „marile companii germane, fabricile de armament, precum și băncile, au de câștigat.

„Ne temem foarte mult că nu ne-am învățat lecțiile din istoria noastră”, subliniază el.

Îngrijorat nu doar de Rusia, ci și de relația transatlantică schimbată cu Donald Trump la Casa Albă, Guvernul german a declarat că intenționează să investească 779 de miliarde de euro în apărare de acum până la sfârșitul deceniului, dublând aproximativ cheltuielile din ultimii cinci ani. Aceasta ar plasa țara pe drumul cel bun pentru a depăși obiectivele de cheltuieli ale NATO de 3,5% din PIB până în 2030.

Merz a prezentat campania de reînarmare ca fiind esențială pentru securitatea pe termen lung a Germaniei și a Europei, declarând parlamentarilor în primul său discurs adresat Bundestagului în calitate de cancelar că o armată germană finanțată corespunzător este „ceea ce prietenii și partenerii noștri așteaptă de la noi”.

„Dacă vrei pace, pregătește-te de război” a devenit mantra guvernului său.

Însă Kramer a spus că actul de reînarmare în sine ar putea ajunge să propulseze Germania într-un conflict.

„Chiar dacă situația este diferită și Germania nu se află acum sub un regim fascist, simțim paralele în retorica ambițiilor germane de a obține influență și putere globală prin putere militară. A încadra militarizarea actuală și pregătirea pentru război ca apărare, așa cum face Merz cu afirmațiile sale repetate că Germania, fiind una dintre cele mai mari economii din lume, trebuie să devină o putere globală în acest sens, este înfricoșător, oribil și foarte periculos”, a spus el.

La ultima demonstrație din martie, elevii au protestat în aproximativ 150 de orașe, purtând pancarte cu sloganuri precum: „Bogații vor război, tinerii vor un viitor”, „Moartea nu este în program”, „Friedrich Merz pe front”, „Singurul nostru război este lupta de clasă” și „Educație în loc de controale medicale militare”.

În toată țara, manifestanții au subliniat în repetate rânduri ceea ce au numit a fi contrastul izbitor dintre reînarmarea de miliarde de euro a Germaniei și sistemul de învățământ subfinanțat. La Koblenz, o persoană a ținut un afiș în care întreba: „De ce ar trebui să lupt pentru o țară care nici măcar nu este capabilă să lupte pentru noi, tinerii?”

Kramer, membru al Tineretului Muncitoresc Socialist German (SDAJ), a declarat că mișcarea a izvorât dintr-un sentiment colectiv în rândul elevilor „că autodeterminarea lor este diminuată”. El a spus că posibilitatea de a putea fi forțați să intre în război „face parte dintr-o serie de crize cu care s-au confruntat tinerii în ultimii ani, începând înainte de pandemie, care le-au arătat că sunt ignorați de politicieni”.

„Școlile se destramă. Chiar și aici, în una dintre cele mai bogate țări din lume, există o lipsă de profesori. Înrăutățirea situației locuințelor înseamnă că mulți sunt forțați să locuiască cu părinții lor, iar preocupările tinerilor legate de climă au fost mult timp ignorate”, spune Kramer.

Deși Guvernul nu obliga încă pe nimeni să se înroleze, Kramer crede că este doar o chestiune de timp: „Cred că în viitor va fi greu să refuzi să servești”.