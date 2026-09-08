Peste un milion de germani produc acum energie solară de pe balcon. Sistemul costă 500 de euro și se conectează direct la priză

Panouri solare montate pe balcoane, într-un bloc din Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cel mai de succes program de energie solară din Europa, în acest moment, nu implică acoperișuri, instalatori, autorizații sau scări. Se vinde în supermarketurile din Germania cu aproximativ 500 de euro, vine într-o cutie și se montează precum o bibliotecă: fixezi unul sau două panouri de balustrada balconului, atașezi un invertor de dimensiunea unui cuptor cu microunde și conectezi cablul la o priză obișnuită.

Din acel moment, lumina soarelui începe să circule invers prin priză, alimentând în liniște orice aparat din locuință care este pornit în acel moment.

Germanii îi spun Balkonkraftwerk - „centrală electrică de balcon” - iar până la jumătatea anului 2025 registrul oficial al țării depășise pragul de un milion de astfel de instalații, potrivit Space Daily.

Estimările comunităților indică însă milioane de unități vândute, în timp ce jumătate din balustradele țării se transformă treptat în mici suprafețe fotovoltaice.

De ce balconul?

Boom-ul nu are sens până când nu te uiți la cine locuiește în Germania și, mai ales, la modul în care locuiește.

Aproximativ 55% dintre gospodăriile germane stau cu chirie — cea mai mare proporție din Uniunea Europeană — iar un chiriaș este practic exclus din modelul tradițional al energiei solare.

Acoperișul aparține proprietarului. Chiriașul nu îl poate găuri, nu îl poate finanța și nu îl poate lua cu el atunci când se termină contractul de închiriere.

Ceea ce controlează însă un chiriaș este balconul.

Iar legislația germană, modificată treptat pentru a încuraja exact acest tip de producție de energie, a transformat această mică bucată de spațiu controlată de chiriaș într-o centrală electrică legală.

Sistemele solare conectate la priză nu mai sunt tratate ca o instalație electrică, ci mai degrabă ca un aparat electrocasnic.

Nu este nevoie de electrician și nici de documente complicate pentru operatorul rețelei — după reformele Solarpaket din 2024, este suficientă o singură înregistrare online gratuită, care durează mai puțin de jumătate de oră.

Proprietarii și asociațiile de proprietari, care reprezentau cândva principalul obstacol, au acum posibilități limitate prin lege de a refuza chiriașilor instalarea panourilor.

Iar când te muți, centrala electrică se desprinde de balustradă și se mută împreună cu tine.

Adaugă la toate acestea unele dintre cele mai mari prețuri la electricitate din Europa — aproximativ 32–35 de cenți pe kilowatt-oră — precum și TVA zero pentru echipamente și subvenții acordate de unele orașe, de până la 500 de euro în Berlin și München, iar calculele încep să aibă sens în doar câțiva ani.

După aceea, balustrada începe să-și plătească singură chiria.

Ce înseamnă limita de 800 de wați

Numărul din legislație este semnătura întregului sistem.

Fiecare centrală de balcon poate furniza în apartament cel mult 800 de wați — o limită menținută intenționat la un nivel modest, dimensionat pentru ceea ce instalațiile electrice mai vechi ale apartamentelor pot suporta în siguranță printr-o priză și pentru a păstra întreaga categorie suficient de simplă încât să nu fie nevoie de inspecții.

800 de wați nu reprezintă necesarul energetic al unei gospodării.

Este, așa cum apare adesea în relatările despre aceste sisteme, echivalentul unui frigider și al unui laptop — consumul de fundal al vieții de zi cu zi.

Un sistem obișnuit produce între 600 și 900 de kilowați-oră pe an, reducând poate cu 10–25% factura unei gospodării mici și economisind aproximativ 300 de kilograme de CO₂ anual.

Pe fiecare balcon, impactul pare nesemnificativ. Dar înmulțește acest rezultat cu peste un milion de gospodării, iar numerele încep să arate cu totul altfel.

Sute de megawați de capacitate sunt adăugați în perioade de doar șase luni, iar bateriile de mici dimensiuni sunt incluse acum în aproximativ un sfert dintre kiturile noi, astfel încât energia produsă la prânz să poată fi folosită seara.

În același timp, energia solară ajunge să aibă susținători și printre oamenii care nu vor deține niciodată un acoperiș.

Este posibil ca cea mai ușor de măsurat producție a acestor panouri să nu fie nici măcar electricitatea. Ci normalizarea.

Tranziția energetică devine vizibilă la nivelul ochilor, pe străzi obișnuite, un balcon după altul, iar fiecare balustradă poate convinge următoarea să facă același lucru.

Detaliile importante, fără a le ascunde

Sistemul are și limite reale.

Plafonul de 800 de wați se aplică puterii furnizate de invertor; capacitatea panourilor poate fi legal mai mare - până la 2.000 de wați-peak - deși un standard german de siguranță mai nou limitează cantitatea de energie pe care o conexiune standard la priză o poate transporta.

Sistemele echipate cu baterii ies, de asemenea, din categoria regulilor simplificate.

Cei mai atenți la detalii subliniază că un panou conectat la priză acoperă în principal consumul din timpul zilei și trimite surplusul în rețea fără ca proprietarul să fie plătit pentru el. Tocmai de aceea, bateriile de mici dimensiuni se răspândesc tot mai mult.

Iar un balcon orientat spre nord în Hamburg este și rămâne o centrală electrică slabă. Dar geniul acestui model constă tocmai în refuzul de a fi ambițios la nivelul fiecărei unități.

Orice altă politică privind energia solară pune întrebarea: câtă energie putem obține de la o clădire? Legea germană privind balcoanele a pus o întrebare diferită:

Care este cel mai mare sistem solar care nu necesită permisiunea absolut nimănui?

Răspunsul s-a dovedit a fi 800 de wați, atârnat de singura suprafață arhitecturală asupra căreia un chiriaș are control.Iar peste un milion de gospodării au acceptat oferta.

Cele mai impresionante structuri ale tranziției energetice sunt marile parcuri solare, de ordinul gigawaților. Dar cea mai democratică dintre ele se conectează la priză, lângă prăjitorul de pâine.