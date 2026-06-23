Peter Magyar pune prima frână în procesul de aderare la UE al R. Moldova și Ucrainei. O procedură esențială a fost blocată în Consiliu

Peter Magyar. sursa foto: Getty

Ungaria a amânat o etapă procedurală esențială pentru avansarea candidaturilor Ucrainei și Republicii Moldova la aderarea la UE, potrivit a doi diplomați ai UE, citați de Politico.

Ucraina și R. Moldova au atins un prag important pe drumul către Uniunea Europeană atunci când statele membre au aprobat în unanimitate, pe 15 iunie, deschiderea primului capitol oficial de negocieri pentru ambele țări. Măsura fusese blocată ani la rând de fostul premier ungar, Viktor Orban, care se opunea aderării Ucrainei la UE. Candidaturile Ucrainei și Republicii Moldova sunt legate politic, astfel că niciuna nu putea avansa fără cealaltă.

Cele două țări speră acum să avanseze rapid în procesul de aderare. Viceprim-ministrul ucrainean Taras Kachka a declarat pentru Politico, la începutul acestei luni, că Ucraina urmărește să deschidă până la jumătatea lui iulie toate cele șase grupuri de capitole de negociere.

Însă, acest calendar este acum în pericol după ce Ungaria s-a opus, marți, trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană, în numele celor 27 de state membre, care prezintă poziția comună a guvernelor europene. Ungaria a fost singura țară care s-a opus măsurii, ce necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state și va fi discutată din nou săptămâna viitoare, au declarat diplomații.

Un purtător de cuvânt al Reprezentanței Permanente a Ungariei la Bruxelles nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Măsura se înscrie în poziția rezervată a premierului Peter Magyar față de aderarea Ucrainei la UE.

Deși Magyar nu s-a opus deschiderii unui prim grup de capitole pentru Ucraina, guvernul său a insistat ca din concluziile scrise ale reuniunii liderilor UE de la Bruxelles, de săptămâna trecută, să fie eliminate cuvintele „cât mai curând posibil” referitoare la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit unuia dintre diplomați.

Ambii diplomați au primit anonimatul, deoarece nu sunt autorizați să vorbească public despre proceduri desfășurate cu ușile închise.

La conferința de presă organizată la finalul reuniunii Consiliului European de săptămâna trecută, Magyar și-a reafirmat poziția, declarând jurnaliștilor: „Există în total șase grupuri de capitole și nu credem că deschiderea tuturor deodată este o idee bună — în parte pentru că abia s-a uscat cerneala pe primul, iar în parte pentru că ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest — Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord —, care muncesc de ani de zile pentru aderarea la UE”.