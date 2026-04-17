Piața luxului se prăbușește. Nu se mai cumpără Gucci, Hermes sau Balenciaga în magazinele din Orientul Mijlociu, pierderile sunt uriașe

Acțiunile companiilor de lux au scăzut puternic miercuri dimineață, după ce Kering, proprietarul Gucci, și Hermès au publicat rezultate trimestriale care au dezamăgit investitorii. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze vânzările din acest sector, scrie CNBC.

Titlurile Hermès au coborât cu 14%, iar cele ale Kering cu 10%. Și alte companii de lux au fost afectate: Burberry, Christian Dior, LVMH și Moncler s-au numărat printre cele mai slabe acțiuni din indicele paneuropean Stoxx 600, cu pierderi între 2% și 3%.

Hermès a anunțat miercuri că vânzările din magazinele grupului au crescut cu 7%, în ciuda scăderii fluxului de turiști din cauza situației din Orientul Mijlociu. Compania a raportat vânzări de 4,1 miliarde de euro, adică 4,8 miliarde de dolari, în primul trimestru. Compania a precizat însă că activitatea a fost afectată serios de scăderea vânzărilor către magazinele mai ales din Orientul Mijlociu și în aeroporturi.

La rândul său, Kering a raportat marți seară vânzări sub așteptări. Gucci, cel mai important brand al grupului, are rezultate tot mai slabe, în ciuda eforturilor noului director general, Luca de Meo, de a redresa afacerea. Veniturile din primul trimestru au fost de 3,57 miliarde de euro, în scădere cu 6% față de anul trecut, pe bază raportată. La cursuri de schimb constante, veniturile au rămas la același nivel.

Vânzările organice ale Gucci au scăzut cu 8%, mai mult decât reculul de 6% estimat de analiști.

Kering, care deține și brandurile Yves Saint Laurent, Bottega Veneta și Balenciaga, a anunțat și o scădere de 11% a veniturilor din retail în Orientul Mijlociu în primul trimestru, după o creștere în primele două luni ale anului. Orientul Mijlociu are 79 de magazine ale grupului și generează aproximativ 5% din veniturile sale din retail.

Chiar dacă rezultatele au dezamăgit, atenția investitorilor se îndreaptă acum spre evenimentul Capital Markets Day de joi, când Luca de Meo va prezenta noul plan strategic al Kering. „Gucci rămâne principala noastră prioritate. Un amplu proces de redresare este deja în desfășurare, cu măsuri clare privind clienții, distribuția și, mai ales, oferta”, a declarat de Meo într-un comunicat publicat marți, după închiderea pieței.

Analistul Luca Solca, de la Bernstein, a descris rezultatele drept „o revenire la realitate”. El a spus că datele din primul trimestru al anului 2026 arată din nou că pieței îi este mai ușor să creadă într-o redresare decât managementului să o obțină în mod concret.

Situația apare într-un moment în care Kering, la fel ca multe alte companii din lux, traversează de câțiva ani o perioadă de scădere, după boom-ul care s-a încheiat în 2022. Cererea a crescut puternic în timpul pandemiei, ceea ce a dus la scumpiri care, în timp, au îndepărtat o parte dintre clienți. În plus, slăbirea cererii din China, una dintre piețele-cheie ale sectorului, a afectat puternic afacerile.

Anul trecut, Kering l-a numit pe Luca de Meo pentru a readuce compania pe creștere. Deși alegerea sa a surprins, având în vedere experiența lui în industria auto, acțiunile grupului au crescut cu aproximativ 10% de când a preluat oficial funcția, la 15 septembrie, depășind evoluția multor rivali, pe fondul optimismului investitorilor legat de planul său de redresare. În februarie, acțiunile companiei au urcat cu două cifre după publicarea rezultatelor din trimestrul al patrulea și după noile explicații oferite de de Meo privind strategia sa.