Piloţii unui avion Boeing 767 au aterizat de urgenţă în Islanda din cauza unor probleme tehnice. "Am crezut că o să mor"

La bordul aeronavei Delta Air Lines care a decolat din Dublin se aflau 208 pasageri şi 11 membri ai echipajului. Sursa foto: Getty Images

Pasagerii unui avion Delta Air Lines au trăit momente de groază la scurt timp de la decolararea din Dublin, a relatat New York Post. Piloţii aflaţi la manşa Boeing-ului 767 au descoperit o problemă la unul dintre motoare după ce au traversat o zonă de turbulențe puternice. Una dintre pasagere a povestit după incident că s-a temut pentru viaţa ei şi că un bărbat i-a permis să îl ţină de mână în timpul momentele îngrozitoare. Ulterior, ea a aflat că acesta este, de fapt, un cunoscut prezentator din Irlanda.

Conform sursei citate, zborul Delta DL45, programat marţi, a fost unul traumatizant pentru cei 208 pasageri, dar şi pentru cei 11 membri ai echipajului. La câteva minute de la decolarea din Dublin spre aeroportul JFK din oraşul New York, aeronava a trecut printr-o zonă de turbulențe atât de violente, încât, ulterior, a apărut o problemă la unul dintre motoare.

"Nu glumesc, am crezut că o să mor. Tremuram efectiv", a spus Lohanny Santos într-un videoclip postat pe TikTok, au scris jurnaliştii de la New York Post.

Potrivit companiei aeriene Delta, avionul Boeing 767 a suferit probleme la motor după decolarea din Dublin, iar piloții au fost obligați să facă o aterizeze de urgență pe aeroportul Keflavík, aflat în sud-vestul Islandei.

"Întrucât siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritară, echipajul de zbor a urmat procedurile standard și a deviat cursa către Aeroportul Internațional Keflavík, după ce a raportat o problemă la motor", au transmis oficialii din cadrul Delta Air Lines.

Departamentul de Protecție Civilă al Islandei a trimis echipe la fața locului ca măsură de precauție, iar serviciile de urgență au fost mobilizate în jurul aeroportului, a relatat publicația Irish Independent.

Lohanny Santos a mai mărturisit că a reușit să rămână cât de calmă a putut datorită bărbatului aflat lângă ea, care a lăsat-o să îi țină mâna în timpul zborului turbulent. Ulterior, bărbatul a fost identificat de presă ca fiind Martin King, o celebritate locală și prezentator de televiziune și radio la Virgin Media Ireland, cunoscut și ca primul prezentator meteo al postului TV3.

"Când am aterizat, toată lumea a început să aplaude și am simțit o mare ușurare", a mai spus Lohanny Santos în video-ul publicat pe TikTok, care i-a oferit o îmbrățișare lui King.

"M-a ajutat să trec peste moment", a mai precizat tânăra.

Zborul spre New York transporta 208 pasageri și 11 membri ai echipajului, toți fiind cazați peste noapte pentru a-și putea continua călătoria către JFK până miercuri seară, au mai declarat reprezentanţii de la Delta Air Lines.