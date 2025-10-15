Plângere penală împotriva lui Viktor Orban pentru un presupus atac cibernetic. "Dacă se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa PE"

"Potrivit experţilor IT ai Parlamentului European, guvernul ungar s-ar putea afla în spatele atacului cibernetic care m-a vizat", a spus eurodeputatul. Foto: Getty Images

Un europarlamentar german a depus o plângere penală împotriva premierului ungar Viktor Orban pentru un presupus atac cibernetic. Daniel Freund a declarat miercuri că a depus plângerea cu sprijinul Societăţii pentru Drepturi Civile (GFF), o organizaţie non-profit pentru drepturile omului cu sediul la Berlin, la Parchetul din Krefeld, în vestul Germaniei. "Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa Parlamentului European", a spus Freund, potrivit dpa, notează Agerpres.

Freund, membru al Parlamentului European din partea Verzilor din Germania, a declarat că hackeri au încercat fără succes să instaleze programe spyware pe dispozitivele sale electronice anul trecut. Atacul ar fi fost organizat folosind software de la furnizorul Candiru, care este utilizat şi de autorităţile ungare.



Se pare că Freund a primit un e-mail de tip phishing (cu un mesaj înşelător), în care tot ce era nevoie pentru a instala software-ul era să acceseze link-ul fals.



"Potrivit experţilor IT ai Parlamentului European, guvernul ungar s-ar putea afla în spatele atacului cibernetic care m-a vizat", a spus Freund.



"Orban dispreţuieşte democraţia şi statul de drept". Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa Parlamentului European", a subliniat el.



"Nimeni din Europa nu ar trebui să se teamă că este monitorizat pentru că apără valorile democratice", a adăugat Freund.



Eurodeputatul german este un adversar deschis al şefului guvenului de la Budapesta, criticând corupţia din Ungaria. Potrivit lui Freund şi GFF, scopul plângerii penale este de "a clarifica şi preveni atacurile de tip spyware".



"Acestea încalcă masiv confidenţialitatea celor afectaţi. De asemenea, încalcă legea IT şi secretul telecomunicaţiilor", a mai spus el.